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英修復230年名畫 驚見惡魔臉孔、尖銳獠牙 原因曝光

聯合新聞網
英國國家名勝古蹟信託（National Trust）近日修復名畫「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort），竟意外發現有「惡魔」隱藏在背景之中。（取材自Ｘ平台）
英國國家名勝古蹟信託（National Trust）近日修復名畫「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort），竟意外發現有「惡魔」隱藏在背景之中。（取材自Ｘ平台）

近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復一幅230多年前的名畫，竟意外發現背景藏有一張「惡魔」的臉，畫中的魔鬼甚至還帶著詭異的微笑，並露出兩根尖銳的獠牙。

據福斯新聞（Fox News）報導，被修復的名畫是畫家約書亞‧雷諾茲（Joshua Reynolds）的作品「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort），繪製莎士比亞劇作「亨利六世」中一幕死亡場景，國王目睹紅衣主教蒲福死去。透過修復，才讓大眾看見畫中竟有長著獠牙與笑容陰森的惡魔，隱藏在床頭後方，正注視著即將死亡的蒲福。

名畫修復後，驚現宛如惡魔般的物體。（取材自Ｘ平台）
名畫修復後，驚現宛如惡魔般的物體。（取材自Ｘ平台）

報導指出，這幅名畫是雷諾茲晚期的作品，於1789年在莎士比亞畫廊（Shakespeare Gallery）首次展出，當時價格為500畿尼（英國1663至1813年所發行的貨幣）。古蹟信託表示，畫中隱藏的人物曾被不同的人塗上六層油漆，繪畫修復師貝卡‧海倫（Becca Hellen）透露「有惡魔的區域被塗上了土棕色和深色，使修復工作變得困難」。

負責畫作及雕塑的高級國家策展人約翰‧朱（John Chu）解釋，當時人們雖然可以接受在文學作品中以惡魔形容某些人，但仍難以接受惡魔以視覺的方式出現在繪畫中，甚至有人認為應將惡魔抹去。不過，根據雷諾茲留下來的對話紀錄，他不願意更改作品。但他於1792年過世後，就有人試圖將畫中的惡魔蓋掉。

目前該機構為了紀念雷諾茲300周年冥誕，將該幅作品與其他三件畫作重新處理過後，共同展示於英國西薩塞克斯佩特沃斯莊園（Petworth House）。

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