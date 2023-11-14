我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

英國最孤獨羊 受困懸崖2年獲救

編譯茅毅
一隻受困蘇格蘭高地懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜，日前終於獲救。（視頻截圖）
一隻受困蘇格蘭高地懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜，日前終於獲救。（視頻截圖）

英國廣播公司（BBC）報導，一隻受困蘇格蘭高地（Scottish Highlands）懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜（Fiona），日前終於獲救。牠曾被形容為「英國最孤獨的羊」，外界原本擔憂其是否有營養不良等健康狀況，但經獸醫檢查後，發現牠不僅健康良好，甚至有點過胖

菲奧娜受困蘇格蘭高地的克羅馬地峽灣懸崖底兩年多，期間有動保團體嘗試營救，但鑑於地形崎嶇險峻，難以保證人畜安全。五名農民想到用絞車這種起重機垂降的點子，當天上午順利到達菲奧娜所在的懸崖底，終於成功將牠救出。

菲奧娜2021年首次被一名划著橡皮艇的女子發現，兩年後她參加同一個划船活動時再次看到牠，女子將其拍攝下來。很快地，這隻「最孤獨的羊」成為全國頭條新聞。蘇格蘭愛護動物協會（SSPCA）人員雖數度設法營救，但始終未能成功。據稱請求營救牠的一份網路請願書，共有數千人連署支持。

農民威爾遜（Cammy Wilson）等五人當天展開「絕地救援行動」，其中三人垂降250公尺，終於找到躲在山洞中的菲奧娜。牠獲救後，除了接受體檢，就是修剪兩年多未整理的羊毛。至於牠未來應該待在哪，目前動物權利團體等各界則持不同意見。

英國「最孤獨的羊」在受困兩年後獲救。（取材自Ｘ平台）
英國「最孤獨的羊」在受困兩年後獲救。（取材自Ｘ平台）

過胖

上一則

日本千葉母女遭車撞1死1傷 62歲台灣女駕駛遭逮

下一則

荷蘭最大氣候遊行 瑞典環保少女童貝里論政挨批

延伸閱讀

舊金山APEC聚焦3領域 力促拜習會

舊金山APEC聚焦3領域 力促拜習會
2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州

2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州
受困懸崖兩年 英國「最孤獨的羊」獲救 不僅沒餓到還過胖

受困懸崖兩年 英國「最孤獨的羊」獲救 不僅沒餓到還過胖
現代汽車喬州廠趕工 衝後年投產

現代汽車喬州廠趕工 衝後年投產

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州