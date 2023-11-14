英國最孤獨羊 受困懸崖2年獲救

一隻受困蘇格蘭高地懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜，日前終於獲救。（視頻截圖）

英國廣播公司（BBC）報導，一隻受困蘇格蘭高地（Scottish Highlands）懸崖底逾兩年之久的母羊菲奧娜（Fiona），日前終於獲救。牠曾被形容為「英國最孤獨的羊」，外界原本擔憂其是否有營養不良等健康狀況，但經獸醫檢查後，發現牠不僅健康良好，甚至有點過胖 。

菲奧娜受困蘇格蘭高地的克羅馬地峽灣懸崖底兩年多，期間有動保團體嘗試營救，但鑑於地形崎嶇險峻，難以保證人畜安全。五名農民想到用絞車這種起重機垂降的點子，當天上午順利到達菲奧娜所在的懸崖底，終於成功將牠救出。

菲奧娜2021年首次被一名划著橡皮艇的女子發現，兩年後她參加同一個划船活動時再次看到牠，女子將其拍攝下來。很快地，這隻「最孤獨的羊」成為全國頭條新聞。蘇格蘭愛護動物協會（SSPCA）人員雖數度設法營救，但始終未能成功。據稱請求營救牠的一份網路請願書，共有數千人連署支持。