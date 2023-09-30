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南韓韓長者愛搭免費地鐵 遵守「潛規則」

編譯羅方妤／綜合報導
南韓許多長者會搭地鐵消磨時光，但他們非常了解搭車的「潛規則」：避開尖峰時段。此為示意圖。（美聯社）
南韓許多長者會搭地鐵消磨時光，但他們非常了解搭車的「潛規則」：避開尖峰時段。此為示意圖。（美聯社）

紐約時報報導，南韓65歲以上長者可以免費搭乘地鐵，因此許多長者會出門搭車一整天消磨時光，南韓每節地鐵車廂兩端也有預留六個座位給長者。但他們非常了解搭車的「潛規則」：避開上下班尖峰時段，及避免站在坐著的年輕人面前，以免讓他們感到有壓力而讓座。

南韓兩大主要地鐵營運商數據顯示，免費搭乘地鐵的65歲以上乘客占首爾每年乘客流量的15%。長者除了會搭乘地鐵散心，也會搭地鐵消暑，度過漫長的夏季。首爾8月份平均氣溫攝氏30.5度以上。

85歲退休室內設計師李鎮浩（音譯）利用可以免費搭車的政策，在車上消磨一天的時光。他說：「在家也只是無聊地躺著。」

李鎮浩與行動不便的妻子住在狹小公寓，每月靠數百美元退休金維生，妻子歷經五次膝蓋手術後基本上只能待在家。李鎮浩每周會出門搭車幾次，他前幾天坐車繞了一整圈，沒有出站，他說：「搭一圈正好四小時。」李鎮浩這樣的高齡乘客表示，他們知道要遵守乘坐地鐵的潛規則：避開尖峰時段，因為此時車裡擠滿了人，每個人都很匆忙。不要站在坐著的年輕人面前，以免他們感到有壓力而讓座。

85歲退休數學教授全忠德（音譯）則是搭車邊看書消磨時光。他說：「這很酷，首爾沒有一個角落是我去不了的。」

地鐵 退休金 南韓

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