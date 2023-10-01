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砍千樹、拆球場…明治神宮外苑再開發案 22.5萬人連署反對

綜合報導
日本明治神宮外苑擁有一片蓊鬱的樹林，是世界上最大的都會森林之一，該地區也是神宮體育場(Jingu Stadium)所在地。（美聯社）
日本明治神宮外苑擁有一片蓊鬱的樹林，是世界上最大的都會森林之一，該地區也是神宮體育場(Jingu Stadium)所在地。（美聯社）

倡議人士近日提交一份近22萬5000人連署的請願書，反對日本東京都明治神宮外苑地區再開發計畫。這項再開發計畫包括在這處東京市中心罕見的綠地砍伐上千棵樹，以及拆除一座歷史悠久的棒球場。

明治神宮外苑擁有一片蓊鬱的樹林，這是一個世紀前為紀念明治天皇所捐贈的，是世界上最大的都會森林之一。今年，在日本有史以來最熱的夏季，這個城市綠洲提供民眾一處休息和遮蔭的場所。公園區也是明治神宮棒球場的所在地。日本著名作家村上春樹也曾在這裡受到啟發，因此成為作家。

這裡還有一座被稱為是日本橄欖球精神家園的體育場。

但預計本月啟動的明治神宮外苑再開發計畫將把體育設施夷為平地，並改建成數座並排的新高樓。

根據提交給東京都政府的請願書，當局將砍伐園內1000棵樹，而新的棒球場將會坐落在距離銀杏大道僅有6公尺之處。每年秋季，這條壯觀的金黃色走廊總會吸引大量遊客。

發起這項請願的顧問科普(Rochelle Kopp)說，「這些都是巨大而美麗的樹木。」科普並參與了針對該開發計畫的訴訟。

科普表示：「網路請願書的數量持續增加，因為當有更多的民眾了解到這項計畫的細節，就有愈多的人對該計畫感到不滿。這項計畫盡可能把更多的摩天大樓塞進一個狹小空間，並將永遠改變人們喜愛的景觀。」

聯合國教科文組織(UNESCO)推動世界遺產的主要諮詢機構「國際文化紀念物與歷史場所委員會」(ICOMOS)這個月稍早發出的一項「遺產警報」顯示，該地區瀕危的樹木數量約為3000棵。該委員會表示，這項再開發計畫將「徹底毀壞在過去100年來孕育形成的這處都會森林。」

日本 村上春樹 聯合國

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