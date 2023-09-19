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太囂張… 襲臀直播女記者 西班牙色狼被逮

編譯徐榆涵
西班牙一名女記者日前在馬德里街頭直播時，突遭一名陌生男子摸臀騷擾。(取材自X平台)
西班牙一名女記者日前在馬德里街頭直播時，突遭一名陌生男子摸臀騷擾。(取材自X平台)

西班牙一名女記者日前在馬德里街頭直播時，突遭一名陌生男子摸臀騷擾，棚內主播見狀立即介入，並要求記者當場質詢男子行為，男子事後已被警方以涉嫌性犯罪逮捕。

來源：X平台

BBC報導，西班牙女記者巴拉多（Isa Balado）日前在馬德里街頭，與電視台連線報導一起搶劫案，這時一名戴著墨鏡的男子從後方走近，伸手摸了巴拉多臀部一把，然後詢問她是哪家媒體。

巴拉多顯然嚇了一跳，仍維持專業，試圖繼續報導新聞，卻遭到棚內男主播阿巴德（Nacho Abad）制止，稱「原諒我打斷妳…但他剛剛是摸了妳的臀部嗎？」

巴拉多證實這點，主播說：「我實在無法理解這種行為，妳可以讓我看一下這個人嗎？幫我報導一下這個白癡，麻煩了。」

巴拉多接著開始質問該名男子說：「你想問我是哪家電視台的，但你有必要摸我屁股嗎？我正在直播新聞，我正在工作。」

男子隨後矢口否認，並開始辯解，巴拉多無言以對，只好說「算了，我希望你不要影響我工作」，轉身就要回到鏡頭正面。結果，男子竟又伸手摸了她的頭髮。

西班牙警方後來在X平台（前身為推特Twitter）上發布消息指，一名男子已因涉嫌性犯罪被捕，警方還公布逮捕影片。

巴拉多所屬的西班牙第五電視台也發表聲明稱，力挺巴拉多，並拒絕任何形式的騷擾。

推特

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