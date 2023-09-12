我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

記錄在非洲2次墜機傷勢 海明威催帳信拍出23萬

綜合報導
海明威生前和妻子在非洲遊獵期間，於2天內遭遇2次墜機。(美聯社)
海明威生前和妻子在非洲遊獵期間，於2天內遭遇2次墜機。(美聯社)

美國文豪海明威（Ernest Hemingway）生前和妻子在非洲遊獵期間，於2天內遭遇2次墜機，幾個月後他致函律師，詳述自己可怕的傷勢，如今這封信在拍賣會上以23萬7055美元落槌。

美國全國公共電台（NPR）報導，海明威於1954年4月寫下這封信。當時，他向他的律師萊斯（Alfred Rice）解釋，自己何以要其他人「轉達」他在同年1月墜機事件中的傷勢。

他在信中寫道：「由於右臂受到3度燒燙傷，無法寫太多字，而且寫字還會讓我抽筋（現在還會有點抽筋，但燒燙傷均已無大礙）。」他還說他的右腎破裂，肝臟和脾臟也受傷。

信上寫著：「由於大量內出血，我相當虛弱，一直當好孩子試著休養。」

海明威的妻子瑪麗（Mary）也飽受折磨，他解釋道：「瑪麗受到很大的驚嚇，記憶力不太清楚，需要很長一段時間才能釐清事情。」

美聯社當時報導，海明威夫妻兩人前往烏干達觀光，搭乘的單發動機飛機賽斯納（Cessna）「墜毀」。海明威指出，飛行員當時為了躲避一群正在飛行的朱鷺而俯衝，因此迫降陸地。一行人隨後在偏遠的叢林地區紮營過夜。

禍不單行，隔天前來搭救他們的飛機竟又起火燃燒，迫使機上人員倉皇逃命。

美聯社報導，當海明威夫婦經歷約274公里車程脫險時，瑪麗跛腳而行，海明威頭部和手臂則纏著繃帶。但海明威「帶著一串香蕉和一瓶琴酒」，「看似神采奕奕，彷彿已走出墜機陰霾」。

海明威的確也在致律師的信函中堅稱「我這裡一切安好」。

他在看似更急迫的事務中穿插他傷勢的細節，請律師支付一筆他從未收到的帳單，還說他希望「該部門或該局能理解」，他此行的收據都在第2次墜機事件中付之一炬。當時他是受「展望」（Look Magazine）雜誌託付前往攝影。

他還打趣寫道：「請轉告該部門，我活著比死了更有價值，目前正在試著保持活命並恢復生產。」

海明威於1954年4月寫下這封信。（取材自拍賣網站natedsanders.co...
海明威於1954年4月寫下這封信。（取材自拍賣網站natedsanders.com）

墜機 觀光 拍賣

上一則

印尼新郎大婚之日逃婚 新娘被迫嫁準公公

下一則

震撼日本棋壇 最強14歲女棋士明年轉籍南韓

延伸閱讀

傳G20同意非洲聯盟加入 與歐盟同地位

傳G20同意非洲聯盟加入 與歐盟同地位
傳G20同意非洲聯盟加入 與歐盟地位相當

傳G20同意非洲聯盟加入 與歐盟地位相當
2天內2度墜機劫後餘生 海明威手寫信逾23萬落槌

2天內2度墜機劫後餘生 海明威手寫信逾23萬落槌
傑尼斯事務所社長將去職？ 傳東山紀之接棒

傑尼斯事務所社長將去職？ 傳東山紀之接棒

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬