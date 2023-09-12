記錄在非洲2次墜機傷勢 海明威催帳信拍出23萬

海明威生前和妻子在非洲遊獵期間，於2天內遭遇2次墜機。(美聯社)

美國文豪海明威（Ernest Hemingway）生前和妻子在非洲遊獵期間，於2天內遭遇2次墜機 ，幾個月後他致函律師，詳述自己可怕的傷勢，如今這封信在拍賣 會上以23萬7055美元落槌。

美國全國公共電台（NPR）報導，海明威於1954年4月寫下這封信。當時，他向他的律師萊斯（Alfred Rice）解釋，自己何以要其他人「轉達」他在同年1月墜機事件中的傷勢。

他在信中寫道：「由於右臂受到3度燒燙傷，無法寫太多字，而且寫字還會讓我抽筋（現在還會有點抽筋，但燒燙傷均已無大礙）。」他還說他的右腎破裂，肝臟和脾臟也受傷。

信上寫著：「由於大量內出血，我相當虛弱，一直當好孩子試著休養。」

海明威的妻子瑪麗（Mary）也飽受折磨，他解釋道：「瑪麗受到很大的驚嚇，記憶力不太清楚，需要很長一段時間才能釐清事情。」

美聯社當時報導，海明威夫妻兩人前往烏干達觀光 ，搭乘的單發動機飛機賽斯納（Cessna）「墜毀」。海明威指出，飛行員當時為了躲避一群正在飛行的朱鷺而俯衝，因此迫降陸地。一行人隨後在偏遠的叢林地區紮營過夜。

禍不單行，隔天前來搭救他們的飛機竟又起火燃燒，迫使機上人員倉皇逃命。

美聯社報導，當海明威夫婦經歷約274公里車程脫險時，瑪麗跛腳而行，海明威頭部和手臂則纏著繃帶。但海明威「帶著一串香蕉和一瓶琴酒」，「看似神采奕奕，彷彿已走出墜機陰霾」。

海明威的確也在致律師的信函中堅稱「我這裡一切安好」。

他在看似更急迫的事務中穿插他傷勢的細節，請律師支付一筆他從未收到的帳單，還說他希望「該部門或該局能理解」，他此行的收據都在第2次墜機事件中付之一炬。當時他是受「展望」（Look Magazine）雜誌託付前往攝影。