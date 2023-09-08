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奧國泳客跳台懼高 竟被救生員踹下

綜合報導
男子站在10米高跳台，被救生員踢進水中。（取材自臉書）
男子站在10米高跳台，被救生員踢進水中。（取材自臉書）

這樣的救生員未免太離譜！奧地利有男子到泳池遊玩，疑因畏高站於10公尺高的跳台，猶豫半天不敢跳下，沒想到後方的救生員竟狠心將他一腳往前踢，讓他失足直墜入水中。這幕剛好被同場遊客記錄並分享到社交媒體。

香港01報導，事後泳池所屬管理公司就此事件致歉，表示已口頭警告該救生員，而他正在休假，短時間內都不會重返泳池工作；而被推倒男子則暫未表示要追究。

媒體報導，奧地利有男子疑因為懼高，站於10公尺高的泳池跳台邊緣，不敢跳下，沒料慘遭救生員踢進水中。從現場遊客上傳至臉書的短片顯示，該男子站於跳台邊緣，雙手用力抓緊跳台扶手，表情貌似相當恐懼。

可是他身後的救生員不但沒有安慰，更突然粗暴地將他踢向前方，令他失去平衡從跳台直直落入水池。目擊者指，事發前曾有兩名救生員要求男子離開，可是他不肯，另一救生員只好將他踹入水中，避免影響其他泳客。

救生員踢倒泳客片段於網上惹來熱議，該泳池的管理公司事後證實，的確有救生員將泳客從跳台踢進水中，而涉事救生員為長期雇員，已就事件作口頭警告。該名救生員獲准繼續在泳池工作，不過現時正在休假，相信短時間內都未會重返泳池。

管理公司現已就事件展開調查，亦發出聲明表示「將竭盡全力為泳客帶來愉快和舒適的時光」，強調救生員工作是確保泳客安全，對是次救生員推倒泳客事件感到遺憾。

香港 臉書

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