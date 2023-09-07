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英國農場主人裝警報 竟逮到熟人「性侵小牛」

編譯周辰陽
英國多塞特郡一處農場因為懷疑自家牲口遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了25歲熟人布朗（左）在夜深人靜時偷偷潛入，跟他們家的牛進行性行為。（取材自X平台）
英國多塞特郡一處農場因為懷疑自家牲口遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了25歲熟人布朗（左）在夜深人靜時偷偷潛入，跟他們家的牛進行性行為。（取材自X平台）

英國多塞特郡柏頓村（Burton, Dorset）一處農場因為懷疑自家的牲口遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了一名25歲男子在夜深人靜時偷偷潛入，對他們家的牛進行性行為。

每日郵報與當地媒體報導，做出此一「邪惡行為」的當事人名叫布朗（Liam Brown），因為觸發了農場新設置的監控系統，遭趕往現場抓人的農民當場逮到，從一頭小牛採集到的DNA樣本證明了這起去年發生的「性行為」。

此案日前在普爾裁判法院（Poole Magistrates Court）開庭審理，檢方指稱布朗因為部分家人之前受雇於該農場，因此從小就為農場主人一家所熟識。農場因擔心幼小牲口遭虐待，安裝警報與監控系統，「就在案發當晚，他們收到了安裝警報與設備提醒，結果發現了被告。隨後，從動物身上採集到樣本，證實了涉案的性行為」。

據報導，布朗沒有前科，案發後也沒有返回農場，他在承認「跟活體動物發生進入式性行為」與「造成保護動物不必要痛苦」有罪時啜泣出聲。檢方指出，擁有農場的家庭不希望他接近，辯方則同意本案應交付到刑事法庭進行判刑，並給予布朗無條件保釋。

這起案件現移交伯恩茅斯刑事法庭（Bournemouth Crown Court）量刑，裁判法官諭知布朗可能面對監禁刑罰，「因為犯行非常嚴重，可能需要比我們可判處的更重懲罰」，量刑將在9月下旬進行。

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