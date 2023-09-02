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搭飛機怕旁邊有小孩吵？土耳其廉航推「無兒童艙」

編譯徐榆涵／綜合報導
土耳其廉價航空「克雷頓航空」（Corendon）未來將在其中一條航線上推出「無兒童艙」。(路透)
土耳其廉價航空「克雷頓航空」（Corendon）未來將在其中一條航線上推出「無兒童艙」。(路透)

出國旅遊或出差最怕遇到飛機上不停大哭大鬧、踢座位椅背的小孩嗎？土耳其廉價航空「克雷頓航空」(Corendon)未來將在其中一條航線上推出「無兒童艙」，航空公司會使用堅固隔板與窗簾將該機艙與一般艙等隔開，讓旅客可以享受安靜的飛行旅程，收費方式將額外支付至少45歐元(約48美元)。

克雷頓航空預計11月率先在阿姆斯特丹與加勒比海拉索島之間的航線上引入「無兒童艙」服務，16歲以上乘客才可進入所謂的「成人艙等」，是繼全亞洲航空公司(AirAsia X)之後，第一家提供類似服務的歐洲航空公司。

「無兒童艙」將設在機艙前端，為16歲以上旅客保留93個座位，會用隔板或窗簾隔開，升等價格為單程45歐元，若要額外的腿部空間，則要另外支付100歐元(約108美元)。

克雷頓航空創辦人烏斯魯(Atilay Uslu)表示，成立「無兒童區域(the child-free zone)」旨在為飛行中尋求寧靜的旅客提供便利，也讓帶孩子出遊的父母可以免擔心打擾其他旅客。

全亞洲航空公司在A330長途航班上設有安靜區，僅供12歲以上乘客搭乘。而總部設在新加坡的廉價航空酷航也提供類似服務。

廉價航空 航線 新加坡

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