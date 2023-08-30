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相信可看裸體、預測未來 印度72歲翁花萬元買「魔鏡」

編譯中心／綜合報導
印度詐騙犯謊稱「魔鏡」能夠看見人們裸體，還能夠預測未來。示意圖。(取材自Ingimage）
印度詐騙犯謊稱「魔鏡」能夠看見人們裸體，還能夠預測未來。示意圖。(取材自Ingimage）

魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮？印度有名老翁竟然相信「魔鏡」的神秘力量，豪砸90萬盧比(約1萬美元)買下一塊「魔鏡」。賣家向他吹噓可從鏡中看到男女的裸體，亦可預測未來，開始老翁不為所動，賣家更出動NASA科學家也使用來遊說，終令老翁卸下心防成交。但當老翁正式交收後，看到「魔鏡」就知道自己中了大計被騙，憤而報警。當地警方最後拘捕三名疑犯，並調查事件是否涉及其他受害人。

香港01綜合外媒報導，事主為72歲老翁舒克拉(Avinash Kumar Shukla)，經朋友介紹，認識假扮新加坡骨董店職員的騙徒。對方聲稱擁有一塊具有超自然力量的「魔鏡」，不單可看到男女裸體，還能預測未來，原本價值高達2000萬盧比(約24萬美元)，後來更為了讓老翁更易上釣，大幅降低價格以90萬盧比轉讓給他。

舒克拉起初也懷疑魔鏡的功能，但三名嫌犯利用影片「推銷」，還提供許多假買家的使用心得。最過分的是，騙徒聲稱這款「魔鏡」，就連美國國家航空暨太空總署(NASA)的科學家都使用，才讓舒克拉卸下心防，相信「魔鏡」真有其效。可是，當舒克拉前往東南部的奧里薩邦進行面交，才發現自己中大計受騙，所以報警追究到底。

警方其後證實，逮捕三名來自印度東部西孟加拉邦的疑犯，年齡由32至46歲不等，警方同時從他們身上扣押了一輛汽車、2800盧比現金(約34美元)、五部手機以及相關偽造檔，而手機裡存有「魔鏡」的影片。警方目前繼續追查本案，以調查多少受害者墜入騙案。

印度 NASA 新加坡

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