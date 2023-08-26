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監督聖母院重建 法前參謀長登山亡

編譯田思怡
獲法國總統馬克宏(左)指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林(右)18日在庇里牛斯山登山時很可能因跌倒意外喪生，享壽74歲。（路透）
獲法國總統馬克宏(左)指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林(右)18日在庇里牛斯山登山時很可能因跌倒意外喪生，享壽74歲。（路透）

獲法國總統馬克宏指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin）日前在庇里牛斯山（Pyrenees）登山時很可能因跌倒意外身亡，享壽74歲。

法國富瓦地區（Foix）檢察官辦公室隔日證實喬治林的遺體已被指認，並認定為意外死亡。

喬治林當天未返回山區營地後，山區憲兵隊找到他的遺體。據信他是在攀登2650公尺高的瓦里耶山（Mont-Valier）時不慎跌倒。

馬克宏在社群平台X（前推特）上發文悼念稱，「法國失去最偉大的軍人之一，也失去最偉大的公僕之一，聖母院失去了其復興的管理大師」。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也在X上緬懷這位將軍，她稱讚喬治林打造出「成功重建聖母院所需的人力與組織條件」。

巴黎聖母院2019年發生大火後，馬克宏任命虔誠的天主教徒喬治林負責監督聖母院繁複又昂貴的重建工程。喬治林曾說，「選一位天主教徒擔任這項任務很正常，我的角色是讓這座天主教大教堂回復到最好的狀態」。

喬治林畢業於法國著名聖西爾軍校（Saint-Cyr），並赴美國陸軍指揮參謀學院受訓，曾派駐阿爾及利亞、黎巴嫩和波士尼亞，並監督法軍在象牙海岸和阿富汗的軍事行動。他在2002-06年席哈克（Jacques Chirac）總統任內擔任參謀長兼總統特別顧問。

馬克宏 巴黎聖母院 阿富汗

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