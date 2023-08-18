機場自拍要小心 登機證條碼恐外洩個資

人們習慣在機場拿著登機證和護照自拍，並發布社群媒體，但網路安全專家警告，登機證的條碼如果被拍進照片，可能使人們成為駭客下手目標，導致個資外洩。圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

英國太陽報報導，人們常在社群媒體 發布「機場自拍照」或登機證和護照的照片，向朋友炫耀自己即將來臨的假期。然而，網路安全專家警告，登機證的條碼如果被拍進照片，可能使人們成為駭客 下手目標，導致個資外洩 。

NordVPN的網路安全專家沃門霍芬（Adrianus Warmenhoven）說：「即使登機證條碼只是出現在照片中，駭客也能透過掃描得知旅客全名、訂單號碼、旅客姓名記錄，有時甚至是旅客聯絡方式。駭客能藉此取消用戶回程航班、盜刷其信用卡，甚至竊取個資，破壞用戶假期。」

報導指出，駭客只要掃描機票上的條碼，就能利用這些資訊駭進民眾的航空帳戶，竊取里程數，或是更改未來航班，駭客也能冒充航空公司人員，致電民眾詢問信用卡資訊。此外，駭客也能透過登機證資料、民眾在社群媒體上公開的任何資訊，誘導旅行社或航空公司分享客戶資料，駭客後續也可能轉賣這些個資，甚至進一步進行詐騙。

沃門霍芬也指出，分享假期拍的照片也明顯讓人知道住宅現在沒有人。他呼籲民眾：「永遠記得要在假期結束返家後才發布旅遊照片，最好不要在外出時發布，進而讓您的追隨者知道您現在不在家。」