遊戲公司招聘UNO「首席玩家」每周爽玩16小時月賺56萬

玩具大廠美泰兒近日想要聘請一位TikTok用戶，成為公司新的「首席UNO玩家」。（取材自TikTok）

生產芭比 娃娃的玩具大廠美泰兒（Mattel）近日想要聘請一位TikTok 用戶，成為公司新的「首席UNO玩家」，而這份工作每周工時只需要16個小時，月薪竟然高達1萬7776美元，引發熱議。

根據洛杉磯 時報報導，美泰兒在TikTok上宣布，為宣傳新遊戲「UNO Quatro」招聘玩家，其主要工作內容是教導其他人如何參與遊戲，也必須參與影片拍攝，宣傳新遊戲。

這份工作每周只需工作4天，每天工作時長為4小時，每周酬勞為444.44美元。（取材自TikTok）

據了解，這份工作每周只需工作4天，每天工作時長為4小時，每周酬勞為444.44美元。此外，美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）表示，美泰兒致力於尋找新方式讓粉絲與Uno遊戲產生互動，「我們很高興可以透過首席Uno玩家向世界介紹我們的全新遊戲Uno Quatro」。

@uno 🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions: what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO? submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information. ♬ Summer - Croquet Club

至於首席Uno玩家的工作地點，是位於紐約南街海港附近的17號碼頭，申請者必須是美國居民，且年齡至少18歲。申請截止日期為本月10日，申請人必須精通社交媒體、年滿18歲、住在美國，並準備好在9月13日至10月7日期間駐守在紐約碼頭。

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