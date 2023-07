一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝,將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本 人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝,將自己裝扮成狗上街。

他的YouTube 頻道名為「我想變成動物」(I want to be an animal),上傳了多則他扮成狗的影片,在最新一集影片中,他由一名女子帶到公園「遛狗」,並配合女子的指令做出握手、倒地翻滾等動作,以及玩接球遊戲。

影片來源:YouTube 動物になりたい(I want to be an animal)

這段影片上傳不到十天,已有超過325萬人瀏覽。

他說,從小他就想變成狗,這套服裝幫助他實現了夢想,讓他以狗的身分出現在公共場合。

他表示,以狗的模樣出現在人們面前,仍讓他非常擔心緊張;雖然他已在網路上聲名大噪,但他一直不敢讓身邊的人知道他的嗜好。

製作這套牧羊犬服裝的公司Zeppet表示,這套服裝花了他們40天完成,服裝的定價是200萬日圓(約1萬4000美元)。