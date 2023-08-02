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92天完登世界14最高峰頂 挪威女和雪巴嚮導創紀錄

綜合報導
挪威37歲女登山家哈里拉（左）和她的35歲嚮導天哲（右），創下在最短時間完登所有海拔超過8000公尺高峰的紀錄。（Getty Images）
挪威37歲女登山家哈里拉（左）和她的35歲嚮導天哲（右），創下在最短時間完登所有海拔超過8000公尺高峰的紀錄。（Getty Images）

挪威登山女傑哈里拉（Kristin Harila）和她的雪巴嚮導天哲（Tenjen Lama Sherpa）日前成功攀登位於巴基斯坦的K2，僅僅用3個月時間便登完世界14最高峰頂，創下在最短時間完登地球所有海拔超過8000公尺高峰的紀錄。

路透報導，尼泊爾嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）執行董事扎西（Tashi Lakpa Sherpa）在加德滿都表示，37歲的挪威女登山家哈里拉和她的35歲嚮導天哲已成功登上海拔8611公尺的K2峰頂，同行還有其他八名嚮導。七峰跋涉提供哈里拉的攀登隊伍後勤補給服務。

扎西引述基地營傳來的消息說：「他們已經成為最快完攀所有14頂峰的登山家。」

幾個月內完攀14頂峰是一項極具挑戰性的壯舉，許多登山家一般費時數年才完成。

他們超越尼泊爾登山家普爾加（Nirmal Purja）在2019年創下的6個月又1周完登14頂峰的紀錄。他們的最新紀錄雖已由同在K2的其他登山家證實，尚未獲金氏世界紀錄（Guinness Book of World Record）認證。

哈里拉和天哲4月26日登上西藏地區的希夏邦馬峰（Shishapangma） ，接著陸續攀登珠峰（Everest）、干城章嘉峰（Kanchenjunga）、洛茲峰（Lhotse）、馬卡魯峰（Makalu）、卓奧友峰（Cho Oyu）、刀拉吉利峰（Dhaulagiri）、馬納斯魯峰（Manaslu）、安納布爾納峰（Annapurna），最後轉往巴基斯坦攀登南迦帕巴峰（Nanga Parbat）、迦舒布魯一峰（Gasherbrum I）、迦舒布魯二峰（Gasherbrum II）和布洛德峰（Broad Peak），最後登頂K2，成功在92天內完登世界14頂峰。

目前也在K2，帶領另一支隊伍的美國登山家麥迪遜（Garrett Madison）說，哈里拉的隊伍利用短暫的適合攀登天氣窗口（weather window），成功登頂。

麥迪遜說：「他們不久前成功登頂。」他還說，這位挪威登山女傑無論在心理或生理素質方面都很強悍。

七峰跋涉的扎西說，嚮導中，17歲的寧瑪（Nima Rinjin Sherpa）也創下最小年紀登上K2的紀錄。

37歲的挪威女登山家哈里拉被美國登山家稱讚，無論在心理或生理素質方面都很強悍。（...
37歲的挪威女登山家哈里拉被美國登山家稱讚，無論在心理或生理素質方面都很強悍。（路透）

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