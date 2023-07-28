毆打、活活燒死太殘忍…印尼知名香肉市場終於「禁宰貓狗」

動保團體「國際人道協會」的成員，21日從印尼托莫洪一處屠宰場中將籠中狗隻運出。（美聯社）

印尼 蘇拉威西島北部的托莫洪「極端市場」（Tomohon Extreme Market）過去以販售貓、狗肉品而備受關切，不過在當地社運人士和全球名人多年倡議下，當地政府日前宣布，將停止該市場的貓狗屠宰。

美聯社報導，非營利的動物保護組織「國際人道協會」（HSI）表示，托莫洪極端市場將成為印尼的同類市場中，首個去除貓、狗肉買賣的市場。此前，當地市場貓、狗遭毆打或活生生遭火燒的畫面，引起各地人士憤慨。

永久禁止貓、狗肉屠宰與貿易的決定，是由當地市政官員羅林（Edwin Roring）21日宣布，他表示盼托莫洪完全消除貓、狗肉貿易，「我們相信，降低托莫洪民眾食用狗、貓肉興趣的方法，就是停止在市場販售。」

羅林呼籲民眾消費更「衛生」、沒有狂犬病威脅的動物肉品來源，例如豬、牛、雞肉等，並承諾將會派遣執法人員到各市場，確保該城市終結貓狗肉買賣。國際人道協會則會將仍存活的貓、狗從屠宰商中帶出，並帶牠們到庇護 場所。

美聯社指出，托莫洪極端市場過去被視為觀光 景點，在旅遊網站TripAdvisor上也被列為景點之一，裡頭據稱販賣貓肉和其他野生或保育物種，如蝙蝠、蛇和其他爬蟲類動物等。