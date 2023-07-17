熱昏了… 雅典衛城1天擠1.7萬遊客 將管制人流

雅典衛城在疫情解封後人潮再度暴增，為了紓解蜿蜒的排隊人龍，當局預計最快7月底實施人流管制措施。（Getty Images）

英國衛報報導，世界文化遺產雅典衛城（Acropolis of Athens）已經「過度旅遊」（over-tourism），疫情解封後人潮再度暴增，為了紓解蜿蜒的排隊人龍，當局預計最快7月底實施人流管制措施，包括採取分時分流、設置團客快速通道及電子票證系統等。

衛城距今逾2500年歷史，每年吸引無數遊客慕名前往，據官方統計，衛城已經晉升希臘最熱門景點，每日平均遊客數超過1萬7千人，光是今年6至7月初遊客數就較2019年同期高出80%。

放眼停靠比雷埃夫斯港（Piraeus）的超大型郵輪 ，遊客一波接一波出籠。希臘觀光 協會會長Tsilidis談到，「以前一艘渡輪了不起數千名乘客，現在大郵輪動輒一個小國家的人數，其中至少3成都買好參觀衛城的門票了。」

平日上午不到8點，售票口前已是人山人海，人龍蜿蜒至神殿外部南側的鵝卵石道。到了正午，那些還在入口處苦等、沒有帽子或遮陽傘的遊客只能在少樹陰的橄欖樹下勉強避暑。當地導遊更表示耐不住烈日昏倒的遊客越來越多。

種種跡象顯示，衛城已經過度旅遊，因此希臘文化部決定實行人流管制措施，同時採取溫和作法，在不傷害古蹟 的前提下增設乘涼處及提供觀光客飲用水源。不過，希臘文化部長也直言，「要解決入口處人潮或許要擴建衛城山門（Propylaia）才行。」

事實上，衛城開放觀光兩百年來，當局不是沒有針對擁擠人潮祭出相關舉措，然而，礙於衛城是神殿，一舉一動動輒得咎。前年衛城鋪了一條水泥通道以利身障人士通行便遭部分人士批評毀壞古蹟。可想而知，未來任何建設工程勢必不會輕易闖關成功。