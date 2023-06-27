AI複製人聲搶工作 全球配音員怒嗆「別偷走我們的聲音」

全球各地的配音員正動員起來，反對不受監管地使用人工智慧（AI）來生成和複製人類聲音，擔心這會對他們的生計構成威脅；圖為示意圖。（ingimage）

全球各地的配音員正動員起來，反對不受監管地使用人工智慧 （AI）來生成和複製人類聲音，擔心這會對他們的生計構成威脅。

中央社報導，墨西哥 藝術家菲利奧（Mario Filio）說：「我們正在與一個龐然大物拚搏。」菲利奧曾為好萊塢明星威爾史密斯（Will Smith）、「星際大戰」（Star War）中的歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）以及動畫電影 「馬達加斯加」（Madagascar）中熱愛派對的狐猴朱利安國王（King Julien）配音。

來自歐洲、美國和拉丁美洲的20多個配音公會、協會和工會以「別偷走我們的聲音」為口號，創建一個「聯合配音藝術家聯盟」（United Voice Artists coalition）。

這個組織代表了在廣告、電影、有聲讀物和電玩遊戲中不露面的配音藝術家和解說員，他們擔心自己的聲音會被機器取代，甚至在未經他們同意的情況下被人工智慧複製。

聯合配音藝術家聯盟說：「不加區別和不受監管地使用人工智慧是一種風險，可能導致創造力和想像力的藝術遺產滅絕，而這是機器無法生成的資產。」這個組織的成員包括美國「全國配音員協會」（NAVA）和拉丁美洲聯合之聲組織（Latin America's Organization of United Voices）。

全國配音員協會副會長吉爾弗利（Carin Gilfry）上個月在聲明中說：「我們的聲音是我們的生計來源。如果我們無法控管這些聲音的使用方式，我們就無法謀生。」

這些仰賴聲音謀生的藝術家，已經與將書面文字轉換為合成語音的文字轉語音技術展開競爭，人工智慧如今又帶來了新的威脅。

拜機器學習之賜，軟體將語音樣本與數百萬個現有樣本進行比較，就能辨識聲音模式並複製人聲。

墨西哥商業播音員協會主席耶南德茲（Dessiree Hernandez）說：「這取自於我們多年來提供的聲音。」

她補充說：「我們談論的是未經同意便使用你聲音的權利。」