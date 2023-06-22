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麻州父子10年兌領1.4萬次樂透 騙稅600萬判刑

編譯徐榆涵
麻州一對父子，過去十年內兌領逾2000萬元樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元。(取材自YouTube影片)
麻州一對父子，過去十年內兌領逾2000萬元樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元。(取材自YouTube影片)

麻薩諸塞州一對父子，近十年兌領逾2000萬美元樂透獎金，並規避稅金逾600萬美元，兩人去年底遭到起訴，日前波士頓法院宣判，父子各被判處5年與4年多刑期。

綜合CNN、Mass Live媒體報導，麻州地區檢察官辦公室表示，63歲的阿里（Ali Jaafar）與29歲的尤賽夫（Yousef Jaafar），被判共謀詐騙國稅局罪、共謀洗錢罪和虛假報稅罪。除了勒令支付超過600萬美元的賠償金，並沒收他們從該計畫中獲得的利潤。

檢方指出，這是一起精心設計的稅務詐欺案，在十年時間裡，這對父子欺騙了麻州樂透委員會和美國國稅局，並將數百萬納稅人來之不易的錢收入囊中。被告合作招募更多同謀，將樂透騙局傳遍麻州，透過反覆欺騙政府官員以避免被發現。

阿里的另一個兒子穆罕默德（Mohamed Jaafar)）也涉案認罪，將於7月被判刑。他們遊說麻州各地樂透彩中獎人不要向麻州彩券委員會兌獎，打著「避稅服務」的名號，以八折左右的金額買下中獎彩票兌獎，並透過逃漏稅方式獲取高額退稅

將近十年間，父子三人兌換逾1萬4000張中獎彩券，中獎金額將近2100萬美元，再以各種手法逃漏稅超過600萬美元，例如謊報賭博損失獲退稅超過120萬美元。

檢方在法庭結辯時直言，「這不是幸運，這是詐騙，住在同一個屋簷下，卻中了上萬張樂透彩券，沒人能這麼幸運。」

麻州 退稅 詐騙

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