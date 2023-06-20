我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

比利時網紅大叔詐死 搭直升機現身葬禮 還拍成影片上網

（周辰陽）
比利時TikTok用戶貝爾頓假裝自己過世，並在「葬禮」當天搭乘直升機現身，為自己的大家族上一堂關於保持聯繫的人生課。（視頻截圖）
比利時TikTok用戶貝爾頓假裝自己過世，並在「葬禮」當天搭乘直升機現身，為自己的大家族上一堂關於保持聯繫的人生課。（視頻截圖）

比利時一名TikTok用戶假裝自己過世。這樣一來，他就可以拍攝自己搭乘直升機在葬禮上現身，讓他的大家族上一堂關於保持聯繫的「人生課」。

泰晤士報報導，這名用戶是45歲的貝爾頓（David Baerten），也是擁有將近16.2萬名跟隨者的「Tiktokeur」。他向妻兒吐露了自己構思的詭計，他們則幫忙付諸實施，日前於列日市（Liège）附近舉行的「葬禮」達到高潮。

貝爾頓一名女兒先幫忙上網發布了關於父親「過世」的哀悼訊息，「爸爸安息吧，我永遠不會停止想著你。生命為什麼如此不公平？為什麼是你？你將要當爺爺了，你仍有大好人生在等著你。我愛你！我們愛你！我們永遠不會忘記你」。

根據網路流傳影像，就在親朋好友為了他的「葬禮」齊聚一堂時，貝爾頓帶著攝影團隊搭直升機現身，喊道「敬你們大家，歡迎來到我的葬禮！」，隨後逐一跟走上前的流淚親人相擁，其他前來弔唁的人則抱怨一切都是場「玩笑」。

不過，這個惡作劇在TikTok或在其他社群媒體網站都不受到歡迎，迫使貝爾頓為自己辯解，「我從來沒有接到邀請參加任何活動，沒人來看我，我們都漸漸產生隔閡了，我覺得不受賞識，這就是我為什麼想給他們上一堂人生課，讓他們知道，你不應該坐等有人過世，才去跟他們見面」。

貝爾頓稱，「這證明了誰真的關心我，那些沒有來的人確實聯絡我要見面了，所以從某種方面來說，我確實贏了」。

YT連結：https://youtu.be/mIdYJSiaWrs

社群媒體 TikTok 攝影

上一則

繼承遺產投資致富 日男遇詐賠光百億日圓身家

下一則

喜馬拉雅山冰河拉警報 融化速度增加65％

延伸閱讀

男子假死辦葬禮 搭直升機現身 為教親戚一堂「人生課」

男子假死辦葬禮 搭直升機現身 為教親戚一堂「人生課」
俄羅斯：烏克蘭持續砲擊貝爾哥羅德 數千人撤離

俄羅斯：烏克蘭持續砲擊貝爾哥羅德 數千人撤離
南卡加油站非裔少年命案 華裔店主8年來2度向竊嫌開槍

南卡加油站非裔少年命案 華裔店主8年來2度向竊嫌開槍
南卡華裔店主射殺非裔少年 警：他有2次對竊賊嫌犯開槍紀錄

南卡華裔店主射殺非裔少年 警：他有2次對竊賊嫌犯開槍紀錄

熱門新聞

日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

遊日本注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

2023-06-15 13:10
南韓網紅邊娥英慘遭棄屍。（取材自Instagram）

韓甜美網紅慘死柬埔寨「疑被酷刑拷問」生前最後畫面曝光

2023-06-15 03:30
示意圖／ingimage

砸錢搭頭等艙卻痛苦11小時 他見航空公司回覆怒喊告

2023-06-14 16:34

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬