本人跟護照照片「差很大」美妝部落客素顏搭機被攔下

美國女子艾莉莎因為照片跟素顏的本人看起來不一樣，差點過不了機場海關。（取材自TikTok）

美國一名女子平常是美妝部落客，因此不論是平常的照片或護照上的照片都是畫好全妝，美艷動人。不過日前她頂著素顏到機場 、穿著輕鬆的趕飛機，竟然因為跟照片差太多被攔下，差點趕不上飛機。

據每日郵報（Daily Mail）報導，30歲的艾莉莎（Alisha Marie）日前到土耳其 伊斯坦堡機場搭機，不過在辦理登機手續時，卻因為護照的照片「差很大」被攔了下來。

艾莉莎平常會在社群媒體 上分享美妝技巧，因此她自己使用的化妝技巧和拍照方式也是目前最流行的。照片上的她頭髮直順柔軟，修容和化妝技巧也讓她的五官特別立體，跟本人相差甚遠。因為趕著搭機的她不只沒有化妝，頭髮也是隨便盤起來塞進帽子裡，還穿著黑色寬鬆外套，完全看不出來跟照片中的女子是同一人。

她在TikTok上分享影片表示，自己差點因為這樣過不了海關，因為對方認為她跟護照上的不是同一個人。她開玩笑地說，大家的護照照片應該不要拍得太漂亮，因為搭機的時候看起來都是完全不一樣的。

不少網友留言表示：「如果是我以後就不敢去那個機場了」、「還好我的護照照片超醜」，也有網友說反正旅行的時候看起來都是一團糟，護照照片真的不要拍得太漂亮。