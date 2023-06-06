加拿大竊賊闖麵包店 不搶錢先打掃 只偷6杯子蛋糕還自拍

加拿大一名小偷半夜闖進麵包店行竊，不但先打掃還留下自拍照。（取材自TikTok）

加拿大 近期發生一起荒謬竊案。一名竊賊半夜潛入一家麵包店，不過進到店裡以後他不是找錢放在哪裡，而是找來拖把拖地板，最後也只帶走一盒杯子蛋糕，這起偷竊案共花了一個多小時。

據當地媒體Daily Hive報導，5月26日凌晨3時，一名衣著整齊的年輕男子闖入溫哥華一家麵包店。這名男子先試圖用肩膀撞破店門的玻璃，不過遲遲不能打破，於是就用腳踹破玻璃門。

男子進到店裡後不是先找錢在哪裡，反而是先坐著發呆，然後就開始找拖把跟水桶。原來男子是要清理碎玻璃，用拖把將打碎的玻璃聚集在一處。他在店裡待了一個小時，拖完地以後先是戴上橘色墨鏡用店裡手機 自拍3張，並上了洗手間、喝水，不過他沒能打開現金抽屜，最後只拿了6個杯子蛋糕回家，

麵包店老闆艾文（Emma Irvine）隔天發現後，趕緊報警並將店裡的監視器畫面和男子的自拍po上網，希望能夠找到這名竊賊。不過她幽默地說，其實這起竊案滿有趣的。隔天她們也特製一款「竊賊版杯子蛋糕」，在杯子蛋糕上面放上墨鏡裝飾，希望能夠增加銷量，藉此彌補玻璃被破壞的損失。

艾文也說，她一看到店面被闖空門心情非常沮喪，但當她看到監視器畫面根本生不起氣，還差點被笑死，報案後警方看到監視器畫面也笑翻。艾文表示小偷的清潔工作雖然做不好，但至少很努力，直言「我喜歡這種至少有禮貌的罪犯」，而小偷留下的自拍照更成了店內新產品的靈感來源。