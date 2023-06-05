全球唯一沒有汽車的城市 威尼斯外送騎手變步行

義大利威尼斯是世界著名水都，也是世界上唯一沒有汽車的城市。(中央社)

威尼斯是義大利 著名的觀光 與工業城，也是「世界上唯一沒有汽車 的城市」，當地民眾若在本島購物只能靠步行。義媒報導，國際外送平台Deliveroo進軍威尼斯，騎手將以步行方式送貨，以尊重和保護當地文化。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，國際知名外送平台戶戶送（Deliveroo）正式進軍威尼斯，騎手（外送員）將改以步行方式送貨，這是除了香港和新加坡外，第三個採用這種模式的國家；不過這種模式在義大利，只適用於威尼斯的外送服務。

威尼斯位於義大利東北部，以觀光著名，整座城市水道縱橫，依賴橋樑連接，是「世界上唯一沒有汽車的城市」。住在威尼斯的當地民眾若在本島購物只能用走的，如果要離開本島就得依靠水上巴士，或其他費用較高的水上交通工具，如水上計程車、運輸船卡羅里納（caorlina）、貢多拉（gondola）。

Deliveroo特別以威尼斯的典型船卡羅里納（caorlina）慶祝展開外送服務，並配合公司的代表色，象徵第一批的步行者已送至威尼斯，步行者隨時準備將最受歡迎的食物和菜餚送到威尼斯人的家中，常見的連鎖速食餐廳或是威尼斯當地餐廳都在合作名單中。

義大利Deliveroo總經理薩爾扎納（Matteo Sarzana）表示：「進軍威尼斯是我們在義大利成長和擴張道路上的一個歷史性里程碑，很高興在一個象徵義大利文化、歷史和藝術遺產的城市啟動服務」。並根據城市特徵量身訂製送貨方式，以尊重和保護威尼斯在世界上獨特的歷史、藝術遺產等標誌。