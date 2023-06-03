非洲123歲人瑞自稱單身 還是「處女」 社交平台徵靈魂伴侶

非洲123歲人瑞尼拉卡瓊巴。（視頻截圖）

非洲123歲人瑞尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）近日在他人的幫助下，在社交媒體上徵求伴侶，還強調自己「當然是處女」。這位老人透露，自從她出生以來，她從未與任何男人發生過關係，因為她一直在等待一位讓自己動心的完美男人。遺憾的是，尼拉卡瓊巴至今仍未得到任何回應。

綜合媒體報導，在YouTube 的一段視頻中，123歲人瑞對著鏡頭自我介紹，「我的名字是特蕾莎尼拉卡瓊巴。我從未見過男人裸體。123年來，我一直懷著一種未實現的願望、一種離經叛道的希望，以及一種勇敢的精神生活，等待有一天一個人會出現並擁抱我的靈魂」。

在接受「Afrimax」採訪時，尼拉卡瓊巴透露，自從她出生以來，從未與任何男人發生過關係，因為她在等待一位和自己有共鳴的完美男人，「我這輩子都沒有過丈夫。是的，我當然是處女。我年輕時也曾春心蕩漾過，但我不會把自己嫁給任何男人」。

母胎單身超過百年，尼拉卡瓊巴似乎也難敵孤獨，近日在別人幫助下創立社交平台帳號，並公開徵求伴侶，「你可以幫我，給我帶一個男人。我小時候不想和男人交往，所以我沒有任何潛在的關係。我從來沒有對任何男人產生過愛」。