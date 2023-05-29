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年砸200萬…富豪為回春 注入17歲兒年輕血液

編譯徐榆涵
美國45歲科技富豪約翰遜身價破億，為了重拾青春，每年花費約200萬元聘請30位專業醫師為他打造「回春」計畫。（取材自Instagram）
美國45歲科技富豪約翰遜身價破億，為了重拾青春，每年花費約200萬元聘請30位專業醫師為他打造「回春」計畫。（取材自Instagram）

美國45歲科技富豪約翰遜（Bryan Johnson）身價破億，為了重拾青春，每年花費約200萬元聘請30位專業醫師為他打造「回春」計畫。約翰遜日前把17歲兒子的一公升血液注入體內，試圖減緩老化速度，並且也把自己一公升血液捐給70歲父親，完成三代換血計畫，但這種方法未獲得科學證實。

綜合媒體報導，約翰遜、約翰遜的兒子和其父親上個月在達拉斯附近一家診所進行長達數小時的三代換血治療。

此前，約翰遜也接受過換血，不過都是匿名的捐贈者，他將這些捐贈者稱為「獻血男孩」，而他們需要擁有理想體重指數、生活方式健康且沒有任何疾病。

報導指出，換血過程並非從一個人體內抽出血後，立即注射到另一人的體內。而是首先要把抽出的血液通過機器分離成血漿、紅血球、白血球以及血小板。

科學家此前做過一項老鼠「逆齡實驗」，將一些年輕的老鼠和一些年老的老鼠縫合在一起，讓他們共享循環系統。實驗結果顯示，老年老鼠的認知功能、新陳代謝和骨骼結構均有改善，肌肉恢復速度也與年輕老鼠一樣快，因此使用血漿作為抗衰老技術吸引許多健康愛好者的注意。

但基於人類數據很少，許多研究員稱尚無足夠證據顯示在人類身上會有相同效果，且相對危險。國際紅十字會表示，血漿傳統上用於治療外傷、燒傷、休克、嚴重肝病和凝血缺陷等疾病患者。

在換血治療結束後，約翰遜三代擁抱在一起。（視頻截圖）
在換血治療結束後，約翰遜三代擁抱在一起。（視頻截圖）

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