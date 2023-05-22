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挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

中央社
繼2022年在羅馬近郊羅馬城堡購物中心開設第一家星巴克門市後，星巴克11日在羅馬市區開設第2家門市，這裡與著名景點特雷維噴泉和萬神殿均相距不遠，與義大利眾議院僅有幾步之遙。（中央社）
繼2022年在羅馬近郊羅馬城堡購物中心開設第一家星巴克門市後，星巴克11日在羅馬市區開設第2家門市，這裡與著名景點特雷維噴泉和萬神殿均相距不遠，與義大利眾議院僅有幾步之遙。（中央社）

美式咖啡龍頭星巴克2022年在羅馬近郊開設第一家門市，近日在羅馬市區推出第二家門市；在具個人咖啡意識與對咖啡吹毛求疵的義大利，能否擴大並永續經營對星巴克是項大考驗。

星巴克公司1971年在西雅圖創立，目前全球有3萬多家門市，是連鎖美式咖啡的代表。身為美式咖啡龍頭，卻在成立後47年左右才進入義大利。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，星巴克繼2022年在羅馬近郊羅馬城堡購物中心開設首都第一家星巴克後，今年5月11日正式在羅馬市區推出第二家門市。這家門市位於羅馬市中心，與羅馬著名景點特雷維噴泉（Fontana di Trevi）和萬神殿（Pantheon）均相距不遠，與義大利眾議院僅有幾步之遙。這家門市選址極具策略意義，可吸引到議員、羅馬人與遊客。

星巴克義大利總經理卡特蘭博內說：「咖啡文化深植羅馬，濃縮咖啡仍是最受歡迎的飲料，年輕人則喜歡冷飲和冰咖啡。」

義大利網路媒體Fanpage訪問55歲的上班族馬可，他說自己已經接受了，對他來說，這不僅是咖啡的問題，星巴克帶來不同的文化，它不僅是一個咖啡吧，而是一個可以帶電腦工作的地方，在義大利很少能找到像這樣的地方。

23歲的設計系學生瑪蒂娜則說，她會和一群朋友來這裡用城市紀念杯拍照，而且這裡有免費Wi-Fi，大家可以聚在一起為下一次考試努力，這就是連鎖店的強項。

報導說，附近的咖啡吧不認為星巴克開幕對他們是一種威脅。在不遠處一家歷史悠久咖啡吧的馬格里達（Margherita）說：「我們把咖啡做得更好，你會發現它不會持續很長時間，我們終於擺脫了一些遊客。」

報導說，繼羅馬市區的星巴克開幕後，羅馬最大火車站特米尼（Termini）5月底將會再開設兩家新門市，一家位於一樓露天平臺，一家位於商店街。

走訪羅馬的兩家星巴克，市中心的星巴克採用琥珀色和粉紅色調為主，與咖啡顏色巧妙呼應，共有兩層樓，不論空間設計、座位數量與裝潢風格均與第一家羅馬門市的美式風格顯著不同。

跟附近的咖啡吧相比，星巴克不論在價格、客群、食物與飲料的多元性與服務上均有顯著的不同，星巴克客群以年輕人居多，少見中老年族群，食物與飲料的選擇多很多。當地咖啡吧仍以中老年族群居多，但流動率快，通常3分鐘內就會喝完，且價格大約是1至2歐元，相較星巴克便宜許多。

咖啡 星巴克 義大利

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