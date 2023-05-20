ChatGPT錯把日本數位大臣說是首相

日本數位大臣河野太郎。(路透)

日本 數位大臣河野太郎表示，人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT 無法正確辨識出他是誰，錯誤地回答他是日本首相。此時，河野太郎正提倡擴大採用AI，在日本人口萎縮之際協助緩衝勞力短缺的問題。

河野太郎接受彭博電視專訪時表示：「我問ChatGPT誰是河野太郎，它回答錯的答案。所以你必須小心」。他說，他是以日文詢問ChatGPT關於他的名字，但ChatGPT回答河野太郎是「日本首相」。

河野太郎正與日本首相岸田文雄討論成立一支小組來探索AI的經濟潛力與風險，由於日本今年是七大工業國（G7）輪值主席國，尋求在AI技術監管方面做為領導國。

G7的數位部長上月同意採取一項行動計畫來推動「可信賴的AI」，歐盟本月也採取更多行動監管OpenAI的ChatGPT和Google的Bard這類AI工具。

河野太郎說：「在日本，機器人並不威脅勞動力」，原因是人口正在萎縮，「我們更可望嘗試新的AI技術」。他表示，日本政府與微軟和其他AI技術提供業者討論成立資料庫，「相較於英語，較少數人使用的語言資料庫並不大，因此可能被扭曲」。

值此之際，全球大企業競相投入生成式AI競賽，包括日本軟銀集團的手機事業上周宣布打造「日版GPT」，跟進美國和中國企業的AI發展步調。