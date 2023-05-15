影／智利總統想重溫童年 偷玩滑梯卡10分鐘 17秒片瘋傳

智利總統博里奇從管狀滑梯滑下來時，被卡在終點。（視頻截圖）

智利總統博里奇（Gabriel Boric）前陣子在家鄉訪問時，在住處附近公園閒逛時一時童心大起，跑到兒童廣場上玩起溜滑梯，沒想到這一溜卻把他給卡住，一卡就卡了將近十分鐘，全程還被民眾拍攝下來，在TikTok 與推特 上吸引百萬人觀賞。

綜合媒體報導，博里奇當天回到家鄉、智利南部城市旁達阿里納（Punta Arenas）訪問，希望為「制憲會議」選舉拉票，以制定新的憲法。

博里奇在住處附近公園閒逛時，突然童心大發，到兒童廣場上玩滑梯，卻沒想到當地凌晨剛下過一場大雨，滑梯表面很濕，害得博里奇被卡在紅色管道尾端，掙扎了好一陣子才脫身。過程中，第一夫人伊琳娜（Irina Karamanos）還設法替先生脫困，並在脫身後給了博里奇一吻。

@PopulismUpdates Watch Boric get stuck after taking a ride down a slide in his hometown pic.twitter.com/PzLsUmB4iI — M. Vukstein (@mtsvw) May 6, 2023

然而這整段尷尬狼狽的過程，全被路過的婦女錄下來並發到網上。她表示，總統被滑梯卡住，實在是有趣，畢竟對方可是智利現任總統，「沒想到他一卡、就卡了將近十分鐘！」儘管這段影片僅有17秒，但仍在社交平台上被瘋傳。

智利媒體也以此詢問總統府，府方回應，總統當時是休假的私人時間，他與夫人、家庭的活動，並不在總統府評論範圍之內。

博里奇事後回應，他當時只想重溫童年的快樂時光，玩滑梯讓他想起了小時候和祖父一起散步的時光。