影／智利總統想重溫童年 偷玩滑梯卡10分鐘 17秒片瘋傳

智利總統博里奇(Gabriel Boric)前陣子在家鄉訪問時,在住處附近公園閒逛時一時童心大起,跑到兒童廣場上玩起溜滑梯,沒想到這一溜卻把他給卡住,一卡就卡了將近十分鐘,全程還被民眾拍攝下來,在TikTok 與推特 上吸引百萬人觀賞。

綜合媒體報導,博里奇當天回到家鄉、智利南部城市旁達阿里納(Punta Arenas)訪問,希望為「制憲會議」選舉拉票,以制定新的憲法。

博里奇在住處附近公園閒逛時,突然童心大發,到兒童廣場上玩滑梯,卻沒想到當地凌晨剛下過一場大雨,滑梯表面很濕,害得博里奇被卡在紅色管道尾端,掙扎了好一陣子才脫身。過程中,第一夫人伊琳娜(Irina Karamanos)還設法替先生脫困,並在脫身後給了博里奇一吻。

@PopulismUpdates Watch Boric get stuck after taking a ride down a slide in his hometown pic.twitter.com/PzLsUmB4iI