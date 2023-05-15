我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

影／智利總統想重溫童年 偷玩滑梯卡10分鐘 17秒片瘋傳

綜合報導
智利總統博里奇從管狀滑梯滑下來時，被卡在終點。（視頻截圖）
智利總統博里奇從管狀滑梯滑下來時，被卡在終點。（視頻截圖）

智利總統博里奇（Gabriel Boric）前陣子在家鄉訪問時，在住處附近公園閒逛時一時童心大起，跑到兒童廣場上玩起溜滑梯，沒想到這一溜卻把他給卡住，一卡就卡了將近十分鐘，全程還被民眾拍攝下來，在TikTok推特上吸引百萬人觀賞。

綜合媒體報導，博里奇當天回到家鄉、智利南部城市旁達阿里納（Punta Arenas）訪問，希望為「制憲會議」選舉拉票，以制定新的憲法。

博里奇在住處附近公園閒逛時，突然童心大發，到兒童廣場上玩滑梯，卻沒想到當地凌晨剛下過一場大雨，滑梯表面很濕，害得博里奇被卡在紅色管道尾端，掙扎了好一陣子才脫身。過程中，第一夫人伊琳娜（Irina Karamanos）還設法替先生脫困，並在脫身後給了博里奇一吻。

然而這整段尷尬狼狽的過程，全被路過的婦女錄下來並發到網上。她表示，總統被滑梯卡住，實在是有趣，畢竟對方可是智利現任總統，「沒想到他一卡、就卡了將近十分鐘！」儘管這段影片僅有17秒，但仍在社交平台上被瘋傳。

智利媒體也以此詢問總統府，府方回應，總統當時是休假的私人時間，他與夫人、家庭的活動，並不在總統府評論範圍之內。

博里奇事後回應，他當時只想重溫童年的快樂時光，玩滑梯讓他想起了小時候和祖父一起散步的時光。

智利總統博里奇（圖）回到家鄉童心大發，到兒童廣場上玩滑梯。（路透）
智利總統博里奇（圖）回到家鄉童心大發，到兒童廣場上玩滑梯。（路透）

推特 TikTok

上一則

瓦格納首腦通敵？遭爆「曾想以俄軍情資換烏軍撤退巴赫姆特」

下一則

氣旋侵襲孟加拉 威脅洛興雅難民

延伸閱讀

拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯

拜登助選團名單 霍楚、孟昭文入列 未見亞當斯
川普出席CNN里民大會 羞辱女主持人「討厭鬼」

川普出席CNN里民大會 羞辱女主持人「討厭鬼」
2023總統學者獎 大華府10高中生入列

2023總統學者獎 大華府10高中生入列
時隔13年 敘利亞總統阿塞德獲邀出席阿拉伯聯盟峰會

時隔13年 敘利亞總統阿塞德獲邀出席阿拉伯聯盟峰會

熱門新聞

一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬