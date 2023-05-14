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澳洲男釣魚失蹤 兩天後在鱷魚胃裡找到他

編譯周辰陽
澳洲男子達摩狄日前跟友人外出釣魚時失蹤，警方隨後在一條鱷魚的體內發現了他的遺體。(取材自推特)
澳洲男子達摩狄日前跟友人外出釣魚時失蹤，警方隨後在一條鱷魚的體內發現了他的遺體。(取材自推特)

BBC與天空新聞台報導，澳洲一名男子日前跟友人釣魚時失蹤，警方隨後在一條鱷魚的體內發現了他的遺體。

這起事件發生在昆士蘭省北部偏遠地區的甘迺迪彎（Kennedy's Bend），當地是出名的鹹水鱷（saltwater crocodile）棲息地，被害人則是65歲的達摩狄（Kevin Darmody）。根據報導，他是一位經驗豐富的漁民，在昆省約克角（Cape York）社區也是知名的一分子。

達摩狄最後一次被人見到是在4月29日下午，當時跟他在一起的漁民友人佩第（John Peiti）沒有看到鱷魚攻擊，但有聽到他在大喊，隨後就是一陣巨大的水花聲。佩第告訴約克角周報（Cape York Weekly），「我趕緊下去，但沒看到他的蹤跡，岸上只有他的夾腳拖，沒有別的了」。

當地媒體指出，警方在該地區進行兩天大規模搜尋，後來在距離達摩狄最後被目擊地點約1.5公里處發現了兩隻大鱷魚，由環境與科學部的野生動物官員對牠們實施安樂死。

據報導，兩隻鱷魚經測量長度為4.1公尺與2.8公尺。澳洲廣播公司新聞指出，野生動物官員在兩隻鱷魚的胃都發現人類的遺體，調查也證實了達摩狄死訊，警方也稱此事對搜尋行動是「悲劇結局」。

鱷魚在澳洲的熱帶北部十分常見，但攻擊事件非常罕見。自昆省於1985年開始備存紀錄以來，達摩狄死亡只是第13起致命襲擊事件。

澳洲 釣魚

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