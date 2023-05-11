她高調曬GUCCI入職禮慘被炒 衣服、包包也要全數歸還

一名女子高調曬出GUCCI送的入職禮物，被GUCCI開除。（取材自TikTok）

現代人喜歡透過社群媒體 分享職場趣事，如果不小心觸犯到公司大忌，可能得不償失。一名女子身為知名奢侈品牌GUCCI 的新員工，日前卻因為在TikTok 高調曬出入職禮物，引發主管不滿，女子還為此被開除，甚至要歸還GUCCI所有送她的禮物。

綜合媒體報導，一名TikTok女網友發影片炫耀自己入職GUCCI的禮物，一一開箱介紹紙袋裡面的衣服配件，有綠色襯衫、褲子、西裝外套、腰帶、白色運動鞋、樂福鞋和四雙襪子等，還有一款GG Marmont迷你單肩包。據GUCCI官網定價，所有入職禮物加總起來有數十萬。該名女子還將衣服配件穿上身，在文字標題上讚嘆包包很美，她很想「逃跑」，帶走這個包包。

影片曝光後引發熱烈討論，至少累積940萬次觀看，許多網友讚嘆GUCCI出手真大方，但也有網友質疑，該名女子在網路上直接公開禮物，是否違反員工守則。

然而，該名女子開心不到一個禮拜，確實就被公司開除，GUCCI人資透露，公司看到她在TikTok發影片，寫著「想拿包逃跑」的開玩笑字句，徹底被惹怒，女子也稱GUCCI要求她歸還所有入職禮物。