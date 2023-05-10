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12萬元天價香蕉藝術品又被吃掉 藝術家：沒問題

綜合報導
南韓一名盧姓學生，在美術館將藝術品直接吃掉。（視頻截圖）
南韓一名盧姓學生，在美術館將藝術品直接吃掉。（視頻截圖）

全世界最貴的「香蕉」又被吃掉了！義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的裝置藝術作品「喜劇演員」被南韓民眾跨越觀展線吃掉，這不是該作品第一次被吃。「喜劇演員」是將香蕉用灰色封條膠帶黏在牆上的裝置藝術作品，雖然膠帶與香蕉都是普通物品，但此藝術品價值高達12萬美元，各國展出時都極力預防作品被吃。

根據英國廣播公司報導，藝術家卡特蘭的裝置藝術作品「喜劇演員」在南韓的三星美術館展出時，遭到一名首爾大學學生吃掉，他把香蕉吃掉後還把皮用膠帶黏回牆上，他的行為都被他身旁朋友錄下來，不過當媒體詢問館方如何處理損失時，三星博物館僅表示不會跟男學生求償。

這名大學生表示，他是因為沒吃早餐，餓到受不了才會把牆上的香蕉拔下來吃，不過他也說，卡特蘭創作「喜劇演員」的動機之一就是對抗權威，他吃香蕉的行為某種程度上也是向卡特蘭致敬，「吃掉藝術品行為本身也是種藝術」。據報導，其實作品的香蕉每2到3天就會更換一次。

義大利藝術家Maurizio Cattelan取名「Comedian」的裝置藝術...
義大利藝術家Maurizio Cattelan取名「Comedian」的裝置藝術作品。 （彭博資訊／Maurizio Cattelan與Perrotin藝廊提供）

而藝術家卡特蘭本人被問到此次意外時，也輕鬆表示完全沒問題。這不是「喜劇演員」第一次被吃，2019年此作品在邁阿密的巴塞爾藝術展以12萬美元售出時，就曾被表演藝術家達特納在拍賣現場直接拔下來吃掉，但最後也沒有很嚴重的賠償，館方換了新的香蕉就繼續展出。

「喜劇演員」是卡特蘭「我們」作品系列的其中一個作品，他的主要作品以超現實主義雕塑和裝置作品，並巧妙的運用諷刺手法融合美術史及流行元素，讓大眾直面各種社會議題而聞名。卡特蘭對藝術的諷刺手法，使他經常被貼上藝術界的小丑或惡作劇的標籤。

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