愛上同父異母哥 西班牙女不顧眾人阻止還生下2孩

安娜愛上同父異母的哥哥，兩人還生了兩個孩子。（ [email protected] ）

西班牙一名女子嫁給自己「同父異母」的「哥哥」引發軒然大波，更吸引不少酸民嗆他們「會下地獄」。不過兩人依然不顧外界眼光交往，後來還生下了兩個小孩，生活非常幸福美滿。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，安娜（Ana Parra）是在2018年時第一次見到同父異母的哥哥丹尼爾（Daniel）。她從小就被父親拋棄，卻在第一次見到丹尼爾時愛上對方，讓她非常痛苦和掙扎。

安娜在受訪時表示，當時他們根本不認為對方是自己的手足，但卻無法打破手足不能交往的禁忌，讓兩人既生氣又挫折。雖然如此，安娜還是主動在FB上向丹尼爾送出交友邀請，兩人也開始交往。後來兩人不但同居，更生下兩個孩子。

丹尼爾認為是他們之間的第一個吻打破了藩籬，讓他們能勇敢面對心中的感受。有一次兩人一起到倫敦旅行，當時他們第一次能在大街上表現得像對夫妻，這種自由的感覺也讓兩人決定對外公開他們的關係。

因為不想一個個向周遭的人解釋他們的關係，安娜跟丹尼爾選擇接受電視採訪公開兩人的戀情。西班牙禁止兄弟姊妹通婚，因此兩人的關係引來不少罵聲。即使兩人強調孩子沒有任何遺傳疾病，他們會當一對好爸媽，依然有不少酸民在網路上痛批兩人不負責任，更有人傳私訊要兩人「下地獄在永火中燃燒」。

安娜表示，她認為他們只是單純相愛，沒有傷害任何人，因此他們還在努力爭取直系親屬通婚合法化，希望能夠成為真正的夫妻。