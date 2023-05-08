我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

愛上同父異母哥 西班牙女不顧眾人阻止還生下2孩

聯合新聞網
安娜愛上同父異母的哥哥，兩人還生了兩個孩子。（IG@dnielparra）
安娜愛上同父異母的哥哥，兩人還生了兩個孩子。（[email protected]

西班牙一名女子嫁給自己「同父異母」的「哥哥」引發軒然大波，更吸引不少酸民嗆他們「會下地獄」。不過兩人依然不顧外界眼光交往，後來還生下了兩個小孩，生活非常幸福美滿。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，安娜（Ana Parra）是在2018年時第一次見到同父異母的哥哥丹尼爾（Daniel）。她從小就被父親拋棄，卻在第一次見到丹尼爾時愛上對方，讓她非常痛苦和掙扎。

安娜在受訪時表示，當時他們根本不認為對方是自己的手足，但卻無法打破手足不能交往的禁忌，讓兩人既生氣又挫折。雖然如此，安娜還是主動在FB上向丹尼爾送出交友邀請，兩人也開始交往。後來兩人不但同居，更生下兩個孩子。

丹尼爾認為是他們之間的第一個吻打破了藩籬，讓他們能勇敢面對心中的感受。有一次兩人一起到倫敦旅行，當時他們第一次能在大街上表現得像對夫妻，這種自由的感覺也讓兩人決定對外公開他們的關係。

因為不想一個個向周遭的人解釋他們的關係，安娜跟丹尼爾選擇接受電視採訪公開兩人的戀情。西班牙禁止兄弟姊妹通婚，因此兩人的關係引來不少罵聲。即使兩人強調孩子沒有任何遺傳疾病，他們會當一對好爸媽，依然有不少酸民在網路上痛批兩人不負責任，更有人傳私訊要兩人「下地獄在永火中燃燒」。

安娜表示，她認為他們只是單純相愛，沒有傷害任何人，因此他們還在努力爭取直系親屬通婚合法化，希望能夠成為真正的夫妻。

上一則

英王查理加冕音樂會 威廉：女王會感到驕傲

延伸閱讀

連體嬰姊妹共享下半身 她仍順利墜入愛河論及婚嫁

連體嬰姊妹共享下半身 她仍順利墜入愛河論及婚嫁
3元在義大利買3房 裝修卻要6.6萬 加州房產經理：划算

3元在義大利買3房 裝修卻要6.6萬 加州房產經理：划算
男友打呼超大聲 墨西哥女錄音變音樂賺錢

男友打呼超大聲 墨西哥女錄音變音樂賺錢
「哈利波特」真的當爸了 與女友推嬰兒車紐約逛大街

「哈利波特」真的當爸了 與女友推嬰兒車紐約逛大街

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店以大份量聞名。（取材自Google地圖）

客人亂停車太擾民 日本知名拉麵店「用1狠招」給教訓 饕客卻哭了

2023-05-05 06:42

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎