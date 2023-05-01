防俄難民入侵 芬蘭砸4.2億蓋邊境鋼網圍籬

芬蘭與俄羅斯之間有長達1340公里的接壤邊界，如今芬蘭對於邊境安全大為警惕。(Getty Images)

「預防俄國 策動難民危機，芬蘭建造芬俄圍籬。」芬蘭與俄羅斯之間有超過1300公里的接壤邊界，如此之長的邊界線讓芬蘭極為警惕，因而在2023年4月14日開始，於邊界上修築圍籬；該項計畫於2022年獲得芬蘭朝野一致贊成通過，建造圍籬的主要考量是避免莫斯科當局策動非法移民自邊界湧入芬蘭（如2021年白俄羅斯 對波蘭所為）。

芬蘭建造的圍籬由帶刺鋼網製成，高度3公尺，預計在2026年底之前覆蓋芬俄接壤邊界上最關鍵的200公里，圍籬上也將裝設監視設備；另外，芬蘭也將在圍籬附近修建道路，以利邊防衛隊巡邏使用。

擬砸4.2億花3年建成

自俄羅斯侵略烏克蘭以降，靠近俄羅斯、甚至與之接壤的歐洲國家大幅改變過去的戰略態度，改以積極防範，芬蘭就是其一。在2023年4月3日，芬蘭加入北約申請獲得30個北約成員國一致同意通過，4日完成正式加入程序，在不到2周之後的4月14日，芬蘭政府便動工開始在芬俄邊境 築起了鋼網圍籬。

目前的芬俄邊界僅有一道低矮的鐵絲網相隔，芬蘭政府計畫興建高達3公尺的新圍籬以加強邊境安全。圖為2022年11月，站在伊馬特拉過境點附近的一名芬蘭邊境衛隊成員。(Getty Images)

建造邊境圍籬的計畫起於2022年，當時芬蘭因烏俄戰爭而改變長期的「不結盟原則」，申請加入北約，同時因擔憂此舉引起俄羅斯報復，因而決定於雙方1340公里接壤邊界的重要部分建造圍籬（兩國接壤的絕大部分地區幾乎沒有人類活動），芬蘭政府預計為該項計畫投入約3.8億歐元(約4.2億美元)，在2026年之前完成覆蓋芬俄邊界當中的關鍵200公里。

計畫負責人庫爾基（Ismo Kurki）表示，雖然當局無意靠圍籬來阻止外國入侵，但圍籬上也將裝設監視設備。

圖為芬俄邊境佩爾科拉，芬蘭邊防衛隊成員站在邊界附近。芬俄兩國接壤的絕大部分地區幾乎沒有人類活動。 (路透)

波蘭殷鑑 防俄發動混合戰

現代化戰爭顯然無法依靠圍籬或是蓋牆來阻止（正如庫爾基所言），芬蘭政府建造圍籬的目的，在於預防俄羅斯重演2021年歐洲東部邊境事件。

事件起因於2020年，有「歐洲最後一個獨裁者」之稱的白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）第六度勝選連任，選舉過程被國內反對派質疑涉嫌舞弊，歐盟也不予承認選舉結果並施以制裁，白俄羅斯為報復，便大量召集來自敘利亞、利比亞、伊拉克和阿富汗等戰亂國家的難民，將之帶往與波蘭、立陶宛等國的邊境，讓其陷於難民危機與人道主義的夾擊。

當時歐盟直指這起邊境難民危機是為破壞歐洲內部穩定，所發動的「混合攻擊」，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）更指責躲在白俄背後的真正主謀，正是俄羅斯總統普亭，不過克里姆林宮斷然拒絕所有相關指控。

如今，芬蘭出於憂慮俄羅斯對其發動相同的混合戰手法，國會在2022年10月朝野一致通過，授權執政的馬琳（Sanna Marin）政府計畫修築邊境圍籬。這項決議的考量，除了波蘭的殷鑑不遠外，還有俄羅斯自2022年9月發出軍事動員令以來，大量俄羅斯人離境逃避徵兵，接壤的芬蘭也成為俄國人的大宗逃離目的地，截至芬蘭國會10月18日通過決議當日，已有4萬名俄羅斯人入境芬蘭，部分申請庇護、部分再行前往別的國家或是返回俄國。

馬琳政府在2023年4月2日敗選，然而建造邊境圍籬的計畫不變。

事實上，根據芬蘭公共媒體《YLE》報導，在圍籬計畫討論過程中，不僅朝野一致同意，如今的國會最大黨「民族聯合黨」和第二大黨「芬蘭人黨」（皆為右傾政黨）都大力支持建造圍籬，民族聯合黨主席奧爾波（Petteri Orpo）當時表示，該黨長期以來一直認為在東部建造圍籬當屬必要，而芬蘭人黨主席普拉（Riikka Purra）更表態希望建造工作加快進行。

除了芬蘭自身的國內支持之外，2022年10月鄰國挪威共逮捕了7名俄國公民，其中4人非法拍攝北溪管道設施照片、另3人使用無人機拍攝挪威軍用直升機和機場，此事讓芬蘭更加警惕。

芬蘭政府自今年4月14日起，開始動工興建芬俄邊境鋼網圍籬。 (路透)

去年擋下逾800起偷渡

圍籬開始於2023年4月14日開始興建後，芬蘭邊防衛隊軍官托爾帕寧（Jari Tolppanen）向路透表示，目前芬俄邊境局勢尚屬穩定，「但在安全情勢已經完全改變的情況下，芬蘭必須擁有更可靠、更獨立的邊境管制，需要減少依靠俄羅斯來管制非法移民。」他指出，在2022年，芬蘭邊衛隊僅在邊界發現30起非法過境事件，而俄羅斯邊防衛隊則是擋下800起非法入境芬蘭的偷渡事件，如今既然芬蘭希望預防可能的難民危機，則原先仰賴俄國邊防的作法必須改變。

目前的芬俄邊界僅有一道低矮的鐵絲網相隔，只夠阻擋家畜、無法阻止人類通過，而計畫建造的新圍籬高度將為3公尺，有帶刺鋼網和監視設備，附近將修築供邊防衛隊巡邏使用的道路。