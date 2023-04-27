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男友打呼超大聲 墨西哥女錄音變音樂賺錢

聯合新聞網
安娜將男友的打呼聲做成音樂放上串流平台，沒想到竟能因此獲利。（取材自TikTok）
安娜將男友的打呼聲做成音樂放上串流平台，沒想到竟能因此獲利。（取材自TikTok）

一名女子跟男友同居以後，發現男友睡覺時打呼超大聲，原本覺得超生氣，想錄下來當證據放給男友聽，沒想到之後卻靠這些音檔賺了錢。

據紐約郵報報導，來自墨西哥、26歲的安娜（Ana Malfair）去年開始跟33歲的男友路易斯（Luis）同居，不過同居沒多久以後，她就發現男友的打呼聲超級大聲，她每天晚上都睡不好。因為男友否認自己打呼，辯稱「根本沒那麼誇張」，安娜便決定要把男友的鼾聲錄下來給男友聽。

安娜給男友聽他的打呼聲以後，男友覺得很好笑，所以安娜就常錄下男友不同的打呼聲。後來安娜想到請自己的作曲家朋友根據男友的打呼節奏來寫歌，而且還把歌曲做好放到音樂串流平台Spotify上。沒想到這份叫做「打呼機器」的特殊音樂歌單就此走紅，每個月有超過1萬6800名聽眾。

歌單中，最受歡迎的是只有一分鐘長的「輕聲打呼」（Light Snoring），因為點擊率增加，目前安娜靠著男友的打呼聲賺了32元。安娜說，她每個月都會收到Spotify的資訊更新，看見自己的特殊歌單持續成長，讓她錄製影片將這段經歷分享到TikTok上，她幽默地說：「每個人都能成為藝術家。」

安娜拍片教大家如何將聲音檔案放到社交平台上賺錢。（取材自TikTok）
安娜拍片教大家如何將聲音檔案放到社交平台上賺錢。（取材自TikTok）

Spotify 墨西哥 TikTok

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