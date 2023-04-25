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英相稱「反數學文化」阻經濟發展 政策卻大減數學教師招聘

編譯張君堯／綜合報導
英國首相蘇納克近期表態希望扭轉國內的「反數學文化」，並要求加強這門學科的教學直到學生成年，不過他也承認目前沒有足夠的教師來滿足現有要求。（Getty Images）
英國首相蘇納克近期表態希望扭轉國內的「反數學文化」，並要求加強這門學科的教學直到學生成年，不過他也承認目前沒有足夠的教師來滿足現有要求。（Getty Images）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）近期表態希望扭轉國內的「反數學文化」，並要求加強這門學科的教學直到學生成年，不過他日前也承認目前沒有足夠的教師來滿足現有要求。

多家媒體報導，蘇納克認為英國成年人的數學能力正在阻礙經濟發展、數學基礎不紮實的學生也難以在職場中生存。他表示「反數學心態使英國成為發達國家中數學能力最低的國家之一」，並稱「我們會開玩笑說：哦，數學，我做不到，這不適合我，但我們永遠不會用這樣的玩笑來說自己無法閱讀」。

不過批評人士指出，自2020年以來英國政府已將數學教師的招聘目標削減近40%，「國家教育聯盟」（National Education Union）秘書長布斯特德（Mary Bousted）指出「首相的最新公告會讓家長和校方摸不著頭緒，從整體上看政府的教育政策根本不合時宜」。

此外，「學校和學院領袖協會」（Association of School and College Leaders）秘書長巴頓（Geoff Barton）表示「沒有足夠的數學教師來滿足現有要求，更不用說擴大課程」，並批評「這似乎是試圖將注意力從英國教育中最緊迫的問題上轉移，即教師薪酬和條件的爭議以及由此引發危機的勞資糾紛」。

蘇納克坦承教師的書量短缺，並表示「不會在一夜之間實現計畫」。據悉，一個專家諮詢小組將在今年夏季討論如何實施擴展數學計畫並公布建議。

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