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裸趴700歲聖樹 俄女惹怒峇里島人遭遣返

編譯張君堯
一名俄羅斯女網友在個人Instagram貼出自己全裸背對鏡頭、趴在峇厘島「聖樹」的照片引起軒然大波。(取材自推特)
一名俄羅斯女網友在個人Instagram貼出自己全裸背對鏡頭、趴在峇厘島「聖樹」的照片引起軒然大波。(取材自推特)

日前一名俄羅斯女網友在個人Instagram貼出自己全裸背對鏡頭、趴在峇厘島「聖樹」的照片並引起軒然大波，印尼官員表示該女性在被拘留數天後目前已被遣返回國。

多家外媒報導，這位名叫科西赫（Luiza Kosykh）、現年40歲的俄羅斯女子，在Instagram上貼出這張照片。據悉，這棵位於峇里島「Bayan Babakan」寺的樹至今已有超過700年的歷史、被當地居民視為「聖樹」。

科西赫的照片徹底點燃信徒的反彈聲浪和怒火，甚至有人痛批「在我們的聖樹拍裸照很酷嗎？如果不能尊重我們的傳統和文化，就滾回妳的國家去！」科西赫事後被證實遭到當局逮捕，她聲稱這張照片是數年前拍的，且不知道這棵樹被認為是神聖的。

在被拘留數天後，峇厘島的法律和人權機構官員蘇卡達那（Nengah Sukadana）證實科西赫已經搭機飛回莫斯科。據悉，科西赫本來是在1月以有效期至明年12月的臨時居留簽證入境峇厘島的。

在一系列對當地文化不尊重的類似事件發生後，當局表示正推動為遊客提供一份旅遊指南，官員指出「並非所有遊客都知道在峇厘島什麼被允許、什麼不被允許，因此我們敦促當地民眾觀察環境，以防止事件再次發生」。

俄羅斯 遣返 簽證

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