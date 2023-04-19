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電玩首例 超級瑪利歐兄弟主題曲 美國會圖書館典藏

中央社
電玩遊戲「超級瑪利歐兄弟」主題曲，成為美國會圖書館首次收錄典藏的電玩音樂。 （美聯社）
電玩遊戲「超級瑪利歐兄弟」主題曲，成為美國會圖書館首次收錄典藏的電玩音樂。 （美聯社）

美國國會圖書館宣布，日本任天堂公司電玩遊戲「超級瑪利歐兄弟」主題曲在內的25件音樂作品列入典藏。這是美國會圖書館首次收錄電玩音樂。

根據科技新聞網站Gizmodo，超級瑪利歐兄弟（Super Mario Bros）電玩主題曲之所以成為美國國會圖書館（Library of Congress）首次收錄的電玩音樂，有諸多理由。

不僅因為超級瑪利歐兄弟在1983年電玩產業大蕭條後解救了這個產業，還因為超級瑪利歐兄弟人氣不墜，至今仍是前十大暢銷電玩，從1985年和任天堂公司（Nintendo Co.）首次推出電玩主機一起搭售迄今銷售約5800萬套。

超級瑪利歐兄弟第一關也被視為大師級電玩設計，將玩家帶入介紹不同技巧，橫向捲軸的玩法不必提供教學說明，幫助奠立宮本茂（Shigeru Miyamoto）成為史上最偉大電玩遊戲設計師之一的地位。

超級瑪利歐兄弟電玩遊戲由宮本茂設計，音樂則由近藤浩治（Koji Kondo）操刀，成為遊戲和角色不可或缺的一部分。

近藤雖繼續為電玩遊戲創作音樂，像是薩爾達傳說（The Legend of Zelda）、星際火狐（Star Fox）系列，以及其他任天堂遊戲，但超級瑪利歐主題曲仍然是近藤最令人難忘的作品。美國國會圖書館稱它「可能是史上最知名的電玩遊戲主題曲」。

美國國會圖書館還在推文中指出，超級瑪利歐主題曲還幫助展示任天堂遊戲機聲音晶片的創意用途。

美國國會圖書館這次收藏作品還包括了約翰藍儂（John Lennon）的「想像」（Imagine）、齊柏林飛船（Led Zeppelin）的「天堂之梯」（Stairway to Heaven）、瑪丹娜（Madonna）的「宛如處女」（Like a Virgin）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的「你是我最想要的耶誕禮物」（All I Want for Christmas is You）等。

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