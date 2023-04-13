我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

西班牙3000年前古人毛髮 驗出3種迷幻藥物成分

編譯徐榆涵
最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。（取材自「自然」（nature）刊物網站）
最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。（取材自「自然」（nature）刊物網站）

一項最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。

根據這項發表在「科學報導」（Scientific Reports）期刊上的研究指出，研究人員在梅諾卡島西南側一處埋葬遺體的Es Càrritx洞穴遺址留存的毛髮之中，驗出三種迷幻藥物成分，包括會引起幻覺的顛茄鹼（atropine，也稱阿托品）、東莨菪鹼（scopolamine）和讓人亢奮和警覺性的麻黃素（ephedrine）。

該遠古洞穴擁有200多座人類墳墓，據信從距今3600年前至2800年前用作埋葬場所，長達600年。

研究人員指出，從這處遺址採集到、被染成紅色的毛髮所檢出的物質藥效可能很強，也許用於墓穴裡舉行的儀式，使用者可能是具有巫師身分、是「能控制植物藥品副作用的人」。

研究人員提及，墓穴裡還發現有蓋子刻有螺旋圖案的陶器，部分學者認為這代表古人處於迷幻藥物作用的情況下「意識改變的狀態」。

以前有關史前歐洲人吸毒僅有間接證據，例如藝術作品中描繪的藥用植物。

上一則

韓毒販入侵首爾補習街 騙學生喝冰毒飲料 勒索家長

下一則

超方便 日本推攜帶式微波爐 可供戶外使用或當防災設備

延伸閱讀

人類3000年前就懂吸毒？西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥

人類3000年前就懂吸毒？西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥
68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子
在美代孕得女 68歲西國女星樂喊「再也不孤單」挨轟

在美代孕得女 68歲西國女星樂喊「再也不孤單」挨轟
「火災恐怖分子」現身？西班牙北部野火頻傳 當局稱恐攻般縱火

「火災恐怖分子」現身？西班牙北部野火頻傳 當局稱恐攻般縱火

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間