頭髮DNA揭密 貝多芬血緣與死因新線索 引發生父之謎

一份最新科研指出，德國名作曲家貝多芬頭髮透露他可能為非婚生子女、死於肝病。（取材自維基百科）

德國名作曲家貝多芬（Ludwig van Beethoven）近200年前在維也納病逝，後世一直想釐清他的健康狀況。一份最新科研指出，貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝，Y染色體也與目前在世親族不盡匹配。

「華爾街 日報」報導，「當代生物學」（CurrentBiology）日前刊出的這份最新研究指出，研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測 ，並未發現貝多芬耳聾或胃痛的遺傳性原因，但發現他有肝病的遺傳風險及感染B型肝炎的證據，B肝正是肝硬化的元凶之一。

研究使用不同的幾份貝多芬所遺留的頭髮，甚至包含一撮據信為作曲家希勒（Ferdinand Hiller）當年在貝多芬葬禮時所剪下、名喚「希勒之束」的髮絲，但這份知名的「希勒之束」經化驗確認是女性頭髮。

「華盛頓郵報」等美媒報導，研究還意外揭露一個新發現：貝多芬的Y染色體與目前在世的親族並不匹配，雖然他們的共祖是生活在16世紀的阿爾特．馮．貝多芬（Aert van Beethoven，1535-1609），貝多芬算是他的5世孫。

但在中間的幾世裡，貝多芬家譜中的某個女子與一不知名男性生了一個孩子，貝多芬似乎是這對夫婦的後代。研究顯示貝多芬頭髮DNA與在世親族間的DNA有親等差異，這意味貝多芬家族記錄上的譜系與遺傳學譜系不符，族譜記錄上的父輩恐非他的生父。

法新社報導，這個國際研究團隊使用經過驗證的貝多芬頭髮替他的基因組定序，認為肝衰竭或肝硬化是貝多芬死亡的可能原因，而這個疾病是由酗酒等諸多因素引起。

研究的共同作者、波恩大學醫院（UniversityHospital of Bonn）人類遺傳學研究所（Institute ofHuman Genetics）學者諾森（Markus Nothen）說：「我們探究了貝多芬漸進式聽力喪失、腸胃問題與導致死亡的肝衰竭3個主要症狀的可能遺傳原因。」

諾森說貝多芬「有得到肝臟疾病的強烈基因傾向」，研究人員在他的頭髮驗出B型肝炎病毒定序。

諾森說：「我們認為他的肝病是因遺傳傾向、由可查的長期酗酒習慣與感染B型肝炎的交互作用所引起。」

麥斯普蘭克演化人類學研究所（Max Planck Institutefor Evolutionary Anthropology）的克勞瑟（JohannesKrause）說，B肝「在19世紀初可能相當常見，至少在他死前的最後幾個月，他感染了B型肝炎」。

這份研究報告發表於「當代生物學」（CurrentBiology）期刊，作者無法判定最終導致貝多芬1818年耳聾的漸進式聽力喪失遺傳原因。