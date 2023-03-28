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印度女婚後長落腮鬍 丈夫嚇到離婚

綜合報導
曾經的考爾面容光潔清秀，在初初結婚時並未出現變化。（視頻截圖）
曾經的考爾面容光潔清秀，在初初結婚時並未出現變化。（視頻截圖）

印度34歲女子考爾婚後突然長出落腮鬍，手腳的體毛也變得濃密，丈夫看了嚇一大跳，最終忍無可忍決定離婚，女子面對身體異常的變化，再加上丈夫排斥的雙重打擊而陷入低潮期，所幸在宗教的幫助下，接納「與眾不同」的自己，和兄弟們一起務農工作又拍影片分享經歷，感動不少網友。

香港01報導，印度旁遮普邦（Punjab）女子考爾（Mandeep Kaur）於2012年結婚，當時她以為自己遇上了一生所愛。然而婚後數年，考爾的臉容開始有了變化，長出濃密的鬍子，手腳上也多了許多體毛，她的丈夫無法忍受變得「男性化」的她，選擇離婚。

被拋棄成為失婚婦人，加上容貌變化，考爾陷入了抑鬱情緒中。所幸在尋求宗教的幫助下，考爾慢慢走出陰影，也終於接受了自己的「大鬍子」，甚至主動留起落腮鬍，雖然戴頭巾時常被人誤認為男性，但她並不在意，「我的前夫因為我的鬍子而甩了我，但現在這是我最好的特徵。」如今過上嶄新的人生。

現在的她煥然一新，經歷更感動了不少網友，「她看起來開心多了」、「很高興見到妳重新振作」、「說實話，我有的嫉妒她那好看又濃密的鬍子」。

據報導，考爾會長出鬍子是因為患上「多毛症」，體內「雄激素」（Androgens）過多，患者會在男性毛髮旺盛的區域，如臉、頸、大腿、臀部等出現較多體毛，而在年輕女性患者中，引發多毛症的主要原因，又以多囊性卵巢症（Polycystic Ovary Syndrome）為多見。

現在長滿鬍子的考爾也已經重拾笑容。（視頻截圖）
現在長滿鬍子的考爾也已經重拾笑容。（視頻截圖）

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