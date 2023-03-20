2個原因 南韓40歲出頭的新娘比20歲還多

在南韓，40歲以上的新娘人數比20歲的還多，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

近年來，南韓 社會晚婚和不婚現象逐漸增多，生育率不斷下降。據南韓統計廳國家統計門戶網站（KOSIS）20日發布的統計數據，在2022年結婚的南韓女性中，40至44歲的人數（1萬949人）多於20至24歲的人數（1萬113人）。

每日經濟新聞引述韓聯社報導，南韓已經連續兩年出現該現象。在2021年，40至44歲結婚的女性人數（1萬412人）首次超過20至24歲結婚的女性人數（9985人）。與25年前的數據相比，2022年20歲出頭結婚的女性數量較1997年的13萬6918人大減93%，40歲出頭結婚的女性數量較1997年的7322人增幅50%。值得注意的是，40歲出頭的初婚女性從1997年的1484人增至2022年的5835人，增幅達到3.9倍。

韓聯社分析兩大原因稱，一是20多歲女性人口逐漸減少。從各年齡段的年中人口數來看，20至24歲的女性人口從1997年的204.7萬人減少至2022年的144.9萬人，減幅達到29.2%。同時，40至44歲女性人口則從168.2萬人增至195.6萬人，增幅為16.3%。二是人們的婚姻觀出現明顯變化，越來越多的人認為不一定非要結婚。此外，與過去相比，人們參加工作的年齡相對較晚，這是也晚婚成趨勢的原因之一。

南韓法律規定，只要男子滿十八周歲，女子滿十六周歲就可以進行結婚登記。

韓聯社分析，眼下越來越多南韓年輕人受經濟困難或社會風俗變化影響而晚婚或不婚。

就在前幾天（3月16日），南韓統計局發布的數據顯示，2022年南韓約有19.2萬對夫婦登記結婚，連續11年減少，也創下自1970年開始相關統計以來的最低紀錄。

南韓2022年共有24.9萬名嬰兒出生，同比減少4.4%，再度刷新最低紀錄。

南韓統計局一名官員說，2022年新生兒中，72.5%屬於夫婦婚後5年內所生，「我們認為結婚率下降會給出生率造成衝擊」。

值得注意的是，3月20日，還有一份最新調查數據顯示，南韓近50萬年輕人不找工作單純「休息」。

南韓統計廳實施的經濟活動狀態調查顯示，今年2月49.7萬名青年處於「休息」狀態，較一年前增長9.9%，是2003年1月該統計實施以來的最大值。

據悉，南韓既不處於就業 狀態、也不進行積極的求職活動的非經濟活動人口被劃分為育兒、家務、求學、身心障礙、其他等類型，「休息」屬於其他類。這一概念與就業準備、入學準備、等候入伍等狀態不同，僅指既不就業、也不求職的休息狀態。