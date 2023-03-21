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防間諜下手 印度擬要求可移除手機預裝App

編譯葉亭均
印度計畫強迫智慧手機製造商，允許移除預先安裝的App。(美聯社)
印度計畫強迫智慧手機製造商，允許移除預先安裝的App。(美聯社)

印度計畫強迫智慧手機製造商允許移除預先安裝的應用程式(App)，並依據提案中的新安全規定來強制篩檢主要的作業系統更新。

路透是依據兩名消息人士和一份政府文件報導上述消息。這項新規定計畫可能導致智慧手機業者在印度推出手機的時程延後，並導致包括三星、小米、Vivo與蘋果公司在內為手機預先安裝App的企業蒙受損失。

印度政府一名高層官員透露，資訊科技部考量這些規定，是因為和間諜與濫用使用者數據有關，「預先安裝的App是個安全弱點，我們希望確保沒有外國利用它，包括中國在內。這攸關國安。」中國製造業者占印度近半的智慧手機銷售。

不過，印度資訊科技部部長錢德拉塞卡表示，沒有報導所提的「安全測試」或「打擊」。他推文說，政府與產業之間曾進行諮議，但他沒有多加詳述。

印度從2020年與中方上演邊境衝突後，就提高檢視中企，禁止包括TikTok在內逾300種App，同時加強審查中企投資。

目前，多數智慧手機沒有辦法刪除預先安裝的App，像是小米的App商店、三星支付App「Samsung Pay mini」，以及iPhone的蘋果網頁瀏覽器Safari。

兩名消息人士說，根據新規定，智慧手機製造商將必須提供未安裝的選項，新機款將受印度標準局授權的實驗室進行查驗是否遵循法規。

一名知情人士說，印度政府也考慮在手機業者向消費者推出作業系統的重大更新之前，強制進行檢驗。

根據路透見到一場資訊科技部會議的機密政府紀錄，內容顯示「在印度用的多數智慧手機都有預先安裝的App/占龐大記憶體的軟體，構成嚴重隱私/資訊安全問題」。會議紀錄顯示，小米、三星、蘋果和Vivo的代表出席了這場閉門會議。這些企業尚未回應。

文件顯示，印度政府決定，一旦規定生效，智慧手機業者有一年的時間可遵守法規。

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