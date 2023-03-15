鶴的報恩 1年前瀕死獲救 從此與印度男形影不離

一名男子一年前偶然救助了一隻受傷白鶴，並照顧牠到痊癒，沒想到這隻白鶴從此賴在男子家，甚至形影不離跟隨男子。（視頻截圖）

許多童話故事都是真的。最近一段奇聞在網路上掀起網友熱議，一名好心男子一年前偶然救助了一隻重傷瀕死的白鶴，並照顧牠到痊癒為止，沒想到這隻白鶴竟然從此就賴在男子家不走，甚至會形影不離地跟隨男子，當地居民對此都感到相當驚訝，這段美談也成為網路上瘋傳的佳話。

綜合外媒報導，印度 北方邦(Uttar Pradesh)一名男子阿里夫(Mohammad Arif)，2022年初在田邊偶遇一隻受重傷的赤頸鶴(Sarus crane)，該鶴倒在田邊全身流血，且右腿嚴重骨折，阿里夫不忍赤頸鶴受苦，便帶回家親自照顧，花了六禮拜才把赤頸鶴從鬼門關前搶救回來。

阿里夫將赤頸鶴照顧到完全康復後，本打算野放，沒想到該隻赤頸鶴竟從此賴在阿里夫身邊不走了，不管他去哪都會跟到哪裡，至今已逾一年。阿里夫表示，他沒想到這隻赤頸鶴竟然就這樣跟定自己，現在他已經把照顧赤頸鶴當作生活日常，會經常幫牠洗澡，也會一起吃飯睡覺。

從阿里夫上傳的影片可以看到，他騎著摩托車在路上前進時，身後總有赤頸鶴陪飛相伴，一人一鶴感情可說是相當深厚。

影片在網路掀起網友熱議，網友留言表示「鶴的報恩都是真的」、「鶴是很有靈性的動物，知道誰是真的對它們好的」、「感覺這隻鶴應該愛上牠的救命恩人」、「這樣的人鶴情緣相當難得，童話故事成真了」。