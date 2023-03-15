我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

鶴的報恩 1年前瀕死獲救 從此與印度男形影不離

聯合新聞網
一名男子一年前偶然救助了一隻受傷白鶴，並照顧牠到痊癒，沒想到這隻白鶴從此賴在男子家，甚至形影不離跟隨男子。（視頻截圖）
一名男子一年前偶然救助了一隻受傷白鶴，並照顧牠到痊癒，沒想到這隻白鶴從此賴在男子家，甚至形影不離跟隨男子。（視頻截圖）

許多童話故事都是真的。最近一段奇聞在網路上掀起網友熱議，一名好心男子一年前偶然救助了一隻重傷瀕死的白鶴，並照顧牠到痊癒為止，沒想到這隻白鶴竟然從此就賴在男子家不走，甚至會形影不離地跟隨男子，當地居民對此都感到相當驚訝，這段美談也成為網路上瘋傳的佳話。

綜合外媒報導，印度北方邦(Uttar Pradesh)一名男子阿里夫(Mohammad Arif)，2022年初在田邊偶遇一隻受重傷的赤頸鶴(Sarus crane)，該鶴倒在田邊全身流血，且右腿嚴重骨折，阿里夫不忍赤頸鶴受苦，便帶回家親自照顧，花了六禮拜才把赤頸鶴從鬼門關前搶救回來。

阿里夫將赤頸鶴照顧到完全康復後，本打算野放，沒想到該隻赤頸鶴竟從此賴在阿里夫身邊不走了，不管他去哪都會跟到哪裡，至今已逾一年。阿里夫表示，他沒想到這隻赤頸鶴竟然就這樣跟定自己，現在他已經把照顧赤頸鶴當作生活日常，會經常幫牠洗澡，也會一起吃飯睡覺。

從阿里夫上傳的影片可以看到，他騎著摩托車在路上前進時，身後總有赤頸鶴陪飛相伴，一人一鶴感情可說是相當深厚。

影片在網路掀起網友熱議，網友留言表示「鶴的報恩都是真的」、「鶴是很有靈性的動物，知道誰是真的對它們好的」、「感覺這隻鶴應該愛上牠的救命恩人」、「這樣的人鶴情緣相當難得，童話故事成真了」。

印度

上一則

當選後從未開過會 日「政治家女子48黨」參議員被除名

下一則

日韓交好、美中交惡 三星須在美中日韓求取平衡

延伸閱讀

蘋果新決策 升級印度市場

蘋果新決策 升級印度市場
繁殖太快 哥倫比亞送「古柯鹼河馬」出國控制數量

繁殖太快 哥倫比亞送「古柯鹼河馬」出國控制數量
印度男救下瀕死鶴 牠天天隨行 一起吃飯睡覺報救命之恩

印度男救下瀕死鶴 牠天天隨行 一起吃飯睡覺報救命之恩
印度地位升：蘋果海外銷售人事改組 首次「自成一區」

印度地位升：蘋果海外銷售人事改組 首次「自成一區」

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」