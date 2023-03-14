我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

性伴是飛機？德女特殊性關係 1年搭機狂飛30次

聯合新聞網
德國一名女子對飛機有著特殊的情感，認為飛機是她的性伴侶。（取材自Instagram）
德國一名女子對飛機有著特殊的情感，認為飛機是她的性伴侶。（取材自Instagram）

德國一名女子宣稱自己跟飛機發生「性關係」，認為飛機不只是她的性伴侶也是她的真愛，因此為了能跟飛機見面，常常請假去搭飛機。

據紐約郵報（New York Post）報導，23歲的羅多（Sarah Rodo）光是去年就請假30次，只為了能搭上飛機，見上「愛人」一面。羅多表示，她第一次搭乘波音737時，就發現自己找到了人生的摯愛。從那時開始她就開始不同的蒐集各種大小的模型，光是在模型上就花了4267美元。

羅多說，她覺得飛機最性感的部位就是機翼，為了能夠常常見到波音737，她光是去年就請假30次到各地遊玩。她在訪問中甜蜜的說：「我帶著滿滿的愛去過斯德哥爾摩、哥本哈根、布達佩斯、維也納、巴黎和其他城市」，不僅如此，她還在身上刺了5個飛機刺青。

雖然「愛人」能夠帶著她飛往各地，不過美中不足的是她必須跟其他人分享飛機，不能自己獨享「兩人時光」。羅多自己也會從不同的飛機模型身上尋求慰藉，像是最近新購入的大飛機模型就有著很精緻的機翼。

羅多這樣的情形稱之為戀物癖。據2022年期刊「春季自然」的研究指出，這種病症可能與自閉症有關，患者會對特定的無生命物體產生感情或性慾，若是這樣的情感已經對患者生活造成嚴重影響，便需要接受心理治療。

德國

上一則

釋放「頭巾革命」示威群眾 伊朗司法部長：已特赦2.2萬人

下一則

沒做白工… 西班牙25年家庭主婦告前夫 獲賠21萬

延伸閱讀

座位下方發現子彈 南韓班機緊急停飛、機上230人全撤離

座位下方發現子彈 南韓班機緊急停飛、機上230人全撤離
性伴侶是「飛機」？ 她1年請假30次 只為能見波音737一面

性伴侶是「飛機」？ 她1年請假30次 只為能見波音737一面
邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死
一男子洛杉磯飛波士頓 欲開機艙門襲空服 恐終身監禁

一男子洛杉磯飛波士頓 欲開機艙門襲空服 恐終身監禁

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴