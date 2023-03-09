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新研究「逾170兆顆塑膠微粒汙染海洋」 專家：遠比預估更多

編譯茅毅／即時報導
亞得里亞海中的1個塑膠瓶。（路透）
亞得里亞海中的1個塑膠瓶。（路透）

8日登在科學期刊「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）的新研究顯示，由估計共171兆顆塑膠微粒組成的「塑膠煙霧」，正汙染全球海洋。這些微粒共重約230萬公噸，使海洋汙染達到「空前」嚴重的程度。

該研究主要作者、非營利組織「5大環流研究所」（5 Gyres Institute）的艾利克森（Marcus Eriksen）博士說，這171兆顆來自近來丟棄的塑膠，和此前已分解的塑膠。作者之1的該研究所「研究與創新主任」埃德利（Lisa Erdle）也說，這數量遠比先前估計的多。

1支國際科學家團隊分析自1979至2019年，從大西洋、太平洋、印度洋及地中海近1萬2000個取樣點（其中多數在北太平洋及北大西洋）蒐集的全球資料數據後發現，自2005年以來，海洋塑膠汙染呈現「快速而且前所未見」的增加。

2005年，這幾大洋的塑膠（微粒）濃度已從16兆顆攀升。該研究認為，若未採取緊迫的政策行動，在2040年前，該濃度恐增加約2.6倍。

由於陽光或機械裂解，瓶子、包裝材料、漁具或其他物品等1次性塑膠，會隨著時間分解為較小的顆粒。一旦鯨魚、海鳥、烏龜和魚類誤將塑膠當作牠們的食物，恐因塑膠塞滿胃部而餓死。這些顆粒還會進入我們的飲水，人類的肺部、血管與胎盤中，已發現塑膠微粒。

全球塑膠每年僅約百分之9獲回收。科學家指稱，針對塑膠微粒會否對人類健康造成負面影響，目前所知有限。

聯合國已就在2024年前創建1個有法律拘束力的全球塑膠條約，旨在解決塑膠從生產到處理的生命週期，但針對該條約是否應該納入削減塑膠製造，各方仍意見分歧，而預計在2050年前，塑膠製造會增加3倍。

前美國環保署區域行政主管恩克（Judith Enck）表示，企業正持續找尋將更多塑膠投入市場的途徑，塑膠及石化業正使抑制塑膠汙染全球海洋淪為「不可能任務」。

印度 圖書館 聯合國

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