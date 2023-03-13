嫌雞啼太吵 峇里島遊客對雞提告 網：難道叫牠閉嘴

因為認為公雞太吵，十名外國遊客連署請願，希望峇里島當局協助處理。圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）

嫌公雞清晨的啼叫聲擾人清夢，十名外籍旅客連署向印尼 當局提出請願，希望能夠解決「噪音問題」。

據峇里島椰子網（Coconuts Bali）報導，十名居住在當地民宿 的外國遊客，向峇里島南庫塔公共秩序局提出請願。遊客連署反應，居住地有幾隻公雞每天清晨4時到5時之間都會啼叫，就連中午也咕咕咕的叫個不停，讓他們非常困擾。

據悉，最先出面反映的，是一名來自俄羅斯 的旅客，但他不是單純投訴或抱怨，而是擴大抗議規模，另外找來九名跟他一樣有相同困擾的外籍遊客，集體向南庫塔公共秩序局提出連署請願。

峇里島遊客向南庫塔（South Kuta）公共秩序局提出請願，要求解決雞啼問題。（網頁截圖，取材自峇里島椰子網）

南庫塔公共秩序局主任朱維塔（I Kadek Agus Alit Juwita）證實確有此事，他在受訪時告訴CNN印尼，這名俄羅斯籍旅客和民宿的工作人員一同到分局提出請願，表示他們在當地住了超過一個月，實在不堪其擾，希望當局能夠有所作為。朱維塔表示，當局經調查後，發現雞叫聲是來自居民的「寵物雞」，而非營業場所。

朱維塔表示，因為公雞而投訴可說是史無前例，這起案件對他來說很有趣，是首次接獲這類通報。他表示，民宿已經開了很長一段時間，從來沒有遊客抱怨雞啼太吵。他試圖居中協調，建議飼主將公雞搬到較遠的地方飼養，不過這項建議已經遭到拒絕。

從連署書的內容看到，這十名外籍旅客，是以LONG STAY的方式旅遊，已在當地住超過一個月，因為每天都被雞叫騷擾，才透過連署請院方式，希望當局想想辦法。現在峇里島當地的官員們也很苦惱，因為從來沒有處理過這種「國際糾紛」，目前還在思考看有沒有兩全其美的好辦法，讓雞叫爭議能夠妥善解決。

「公雞被告」的事件實在太過有趣，社群媒體上也有不少人留言討論。有網友說，現在公雞連正常啼叫都會被罵，總不可能叫公雞閉嘴吧？另有網友開玩笑說：「那公雞現在應該繼續叫嗎？公雞被審問會是什麼反應？與那些在峇里島表現的像國王或王后的人打交道實在太可怕。」也有網友認為，「可以去峇里島相當幸運，可以不要為這種事大驚小怪嗎？」