我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

嫌雞啼太吵 峇里島遊客對雞提告 網：難道叫牠閉嘴

聯合新聞網
因為認為公雞太吵，十名外國遊客連署請願，希望峇里島當局協助處理。圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）
因為認為公雞太吵，十名外國遊客連署請願，希望峇里島當局協助處理。圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）

嫌公雞清晨的啼叫聲擾人清夢，十名外籍旅客連署向印尼當局提出請願，希望能夠解決「噪音問題」。

據峇里島椰子網（Coconuts Bali）報導，十名居住在當地民宿的外國遊客，向峇里島南庫塔公共秩序局提出請願。遊客連署反應，居住地有幾隻公雞每天清晨4時到5時之間都會啼叫，就連中午也咕咕咕的叫個不停，讓他們非常困擾。

據悉，最先出面反映的，是一名來自俄羅斯的旅客，但他不是單純投訴或抱怨，而是擴大抗議規模，另外找來九名跟他一樣有相同困擾的外籍遊客，集體向南庫塔公共秩序局提出連署請願。

峇里島遊客向南庫塔（South Kuta）公共秩序局提出請願，要求解決雞啼問題。...
峇里島遊客向南庫塔（South Kuta）公共秩序局提出請願，要求解決雞啼問題。（網頁截圖，取材自峇里島椰子網）

南庫塔公共秩序局主任朱維塔（I Kadek Agus Alit Juwita）證實確有此事，他在受訪時告訴CNN印尼，這名俄羅斯籍旅客和民宿的工作人員一同到分局提出請願，表示他們在當地住了超過一個月，實在不堪其擾，希望當局能夠有所作為。朱維塔表示，當局經調查後，發現雞叫聲是來自居民的「寵物雞」，而非營業場所。

朱維塔表示，因為公雞而投訴可說是史無前例，這起案件對他來說很有趣，是首次接獲這類通報。他表示，民宿已經開了很長一段時間，從來沒有遊客抱怨雞啼太吵。他試圖居中協調，建議飼主將公雞搬到較遠的地方飼養，不過這項建議已經遭到拒絕。

從連署書的內容看到，這十名外籍旅客，是以LONG STAY的方式旅遊，已在當地住超過一個月，因為每天都被雞叫騷擾，才透過連署請院方式，希望當局想想辦法。現在峇里島當地的官員們也很苦惱，因為從來沒有處理過這種「國際糾紛」，目前還在思考看有沒有兩全其美的好辦法，讓雞叫爭議能夠妥善解決。

「公雞被告」的事件實在太過有趣，社群媒體上也有不少人留言討論。有網友說，現在公雞連正常啼叫都會被罵，總不可能叫公雞閉嘴吧？另有網友開玩笑說：「那公雞現在應該繼續叫嗎？公雞被審問會是什麼反應？與那些在峇里島表現的像國王或王后的人打交道實在太可怕。」也有網友認為，「可以去峇里島相當幸運，可以不要為這種事大驚小怪嗎？」

民宿 俄羅斯 印尼

上一則

烏東戰況激烈 烏克蘭、俄羅斯皆聲稱重創敵軍取得戰果

下一則

巴赫姆特激戰 烏：俄軍24小時內500死傷

延伸閱讀

嫌公雞啼叫太吵 峇里島遊客不滿噪音「對雞提告」

嫌公雞啼叫太吵 峇里島遊客不滿噪音「對雞提告」
藏族女童車禍亡 2.7萬人籲設紅綠燈

藏族女童車禍亡 2.7萬人籲設紅綠燈
場邊人語／紅襪輪值 例賽主治

場邊人語／紅襪輪值 例賽主治
華郵：拜登避免中美關係惡化最佳工具 是致電習近平

華郵：拜登避免中美關係惡化最佳工具 是致電習近平

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散