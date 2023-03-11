天還沒亮就出門？印尼省長要「高中生5點上學」

東努沙登加拉省省長日前向當地教育及文化局提議，將高中生上學時間提早至清晨5時。（歐新社）

印尼 東努沙登加拉省省長向當地教育部 門建議把高中生的上學時間提早至清晨5時，以提高紀律和學習效率。對此，教育學者、教師和家長表示反對，考量安全、交通等問題，認為此提議不恰當。

東努沙登加拉省省長維克多日前向當地教育及文化局提議，將高中生上學時間提早至清晨5時。雅加達郵報報導，維克多在教育局 說：「我們必須改變這個城市的現狀，要求學校早上5時開始上課，校長們，你們同意還是不同意？」

東努沙登加拉省教育及文化局局長賴納斯日前指出，目前已經有一間學校實施5時上課，他向羅盤報表示，「有學校已經開始執行新的課表，一切都很順利」。報導稱，在維克多提出該建議時，該部門已經與省內多所學校針對提早上課有所討論。

賴納斯說：「我們必須對學生進行紀律教育。」

事實上，印尼學校大部分是7時開始上課，許多教育學者針對當局考慮將上課時間提早至5時表示反對，他們認為，這時間不僅太早，而且忽略居住在偏遠地區，交通不便的師生需求。

教師團體主席勒特諾對媒體說：「許多家長不同意這個政策，他們的反應各自不同，有的考慮到孩子上學時的安全或早上交通不便，也有擔心影響兒童健康」。她指出，缺乏睡眠，可能會影響學生的學習發展。

東努沙登加拉省督察員達萊亞斯也敦促省長基於學生的安全考量，重新考慮該政策。他向媒體表示，家長反對該政策是因為當局並未向學生和家長做解釋。

他說：「如果學生必須在早上5時前到校，這代表他們必須4時前起床，家長則得在凌晨3時前做好準備。」

達萊亞斯並指出，當地凌晨4時30分前沒有公共交通，若孩子們那麼早上街，安全也是個問題。（綜合報導）