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天還沒亮就出門？印尼省長要「高中生5點上學」

綜合報導
東努沙登加拉省省長日前向當地教育及文化局提議，將高中生上學時間提早至清晨5時。（歐新社）
東努沙登加拉省省長日前向當地教育及文化局提議，將高中生上學時間提早至清晨5時。（歐新社）

印尼東努沙登加拉省省長向當地教育部門建議把高中生的上學時間提早至清晨5時，以提高紀律和學習效率。對此，教育學者、教師和家長表示反對，考量安全、交通等問題，認為此提議不恰當。

東努沙登加拉省省長維克多日前向當地教育及文化局提議，將高中生上學時間提早至清晨5時。雅加達郵報報導，維克多在教育局說：「我們必須改變這個城市的現狀，要求學校早上5時開始上課，校長們，你們同意還是不同意？」

東努沙登加拉省教育及文化局局長賴納斯日前指出，目前已經有一間學校實施5時上課，他向羅盤報表示，「有學校已經開始執行新的課表，一切都很順利」。報導稱，在維克多提出該建議時，該部門已經與省內多所學校針對提早上課有所討論。

賴納斯說：「我們必須對學生進行紀律教育。」

事實上，印尼學校大部分是7時開始上課，許多教育學者針對當局考慮將上課時間提早至5時表示反對，他們認為，這時間不僅太早，而且忽略居住在偏遠地區，交通不便的師生需求。

教師團體主席勒特諾對媒體說：「許多家長不同意這個政策，他們的反應各自不同，有的考慮到孩子上學時的安全或早上交通不便，也有擔心影響兒童健康」。她指出，缺乏睡眠，可能會影響學生的學習發展。

東努沙登加拉省督察員達萊亞斯也敦促省長基於學生的安全考量，重新考慮該政策。他向媒體表示，家長反對該政策是因為當局並未向學生和家長做解釋。

他說：「如果學生必須在早上5時前到校，這代表他們必須4時前起床，家長則得在凌晨3時前做好準備。」

達萊亞斯並指出，當地凌晨4時30分前沒有公共交通，若孩子們那麼早上街，安全也是個問題。（綜合報導）

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