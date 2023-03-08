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日垃圾場挖出千萬鈔票 12人自稱失主 理由一聽有鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道日前垃圾場撿到1000萬日幣，如今多達12名民眾宣稱是失主。（路透）
北海道日前垃圾場撿到1000萬日幣，如今多達12名民眾宣稱是失主。（路透）

日本北海道札幌市的一間垃圾回收場，在1月底時，被發現垃圾堆當中有大量1萬日圓的紙鈔遭遺棄。工作人員清點之後，發現面額高達1000萬日幣（約7.3萬美元），並立刻送交警方處理。然而，就在事情曝光後，卻出現好幾個自稱是失主的民眾出現，令人難以分辨。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，由於撿到這些紙鈔後的20天，沒有任何失主上門認領，因此在2月21日時，被警方當成「遺失物」公開找尋失主。沒想到就在隔天22日，就出現多達5個民眾，表示千萬日幣是他們遺失的。

https://www.youtube.com/watch?v=FF6fZt8Ecy4

來源：YouTube

此後，仍陸陸續續有民眾自稱是失主，目前人數已經多達12人。這些民眾闡述的理由，分別有：「在北海道旅遊時掉了1000萬」、「喝醉時有500萬不見了」、「皮夾裡的20萬不翼而飛」等等。

也有民眾的內容比較具體，例如「祖父母有失智症，所以一起把錢當成垃圾丟掉了」、「櫥櫃裡本來有1000萬，但現在卻找不到了」、「從停車場步行時，身上帶著用報紙捲起來的1000萬不見了」。還有人表示，是朋友問他「這是你丟的嗎」，但自己其實並不記得。

面對這些自稱失主的民眾，北海道警方也沒有全數受理。目前警方先剔除3位言論比較可疑的人，再從剩下的9人中，找尋真正的失主是誰。如果遲遲無法確認，根據法規，5月1日將會由「撿到的人」，也就是札幌市政府，自動獲得這筆金額的權利。

日本 失智 YouTube

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