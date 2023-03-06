我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

秘魯男把800歲木乃伊當「精神女友」 專家：「她」是男的

編譯周辰陽
秘魯警方在一個保溫袋內查獲木乃伊，外送員竟稱為「精神女友」。（Getty Images）
秘魯警方在一個保溫袋內查獲木乃伊，外送員竟稱為「精神女友」。（Getty Images）

秘魯警方日前在一個外送員的保溫袋內發現了一具估計有著600至800年歷史的木乃伊。儘管該名外送員把「她」視為「精神女友」，但專家認為，這具木乃伊其實是「成年男子」。

CNN與BBC報導，根據警方的說法，三名男子因在東南部城市普諾（Puno）一處荒廢公園喝酒而引起他們的注意。當警員搜查其中一名外送員時，意外在保溫袋內查獲了這具木乃伊化的遺體。

普諾地區的國家警察發言人、資深幹員奧蒂嘉（Marco Antonio Ortega）告訴CNN，「一名26歲男子持有一個標著『Pedidos Ya』（拉丁美洲送餐App）的外送袋，在裡面找到了一具木乃伊」，法媒則查明當事人叫貝爾梅霍（Julio Cesar Bermejo）。

從警方公布照片可見到，這具木乃伊像胎兒一樣捲縮在紅色外送袋內。貝爾梅霍接受採訪時聲稱，他把這具木乃伊命名為「胡安妮塔」（Juanita），並稱「就像我的精神女友」。他說，「在家裡，她就在我的房間，她跟我睡在一起，我照顧著她」。

貝爾梅霍還表示，他之所以把木乃伊放進外送袋，目的是向朋友們炫耀，又稱木乃伊是他的父親所有，但沒有具體說明他父親當初是怎麼取得的。

根據CNN與秘魯官方的安迪納（ANDINA）通訊社的報導，這具前西班牙時期（pre-Hispanic）的木乃伊年紀在600至800年之間，實際上是名成年男子，身高151公分、估計去世時已經超過45歲，推定來自普諾東部地區，目前交由文化部保管。文化部已把這具木乃伊列為國家文化資產，貝爾梅霍在全案調查期間將維持羈押，兩名友人也被警方拘留、正在接受調查。

秘魯警方在一個保溫袋內查獲木乃伊，外送員竟稱為「精神女友」。（Getty Ima...
秘魯警方在一個保溫袋內查獲木乃伊，外送員竟稱為「精神女友」。（Getty Images）

警察 App

上一則

日本出生率低 日相顧問心急：國家會消失

下一則

全球最強護照 阿拉伯聯合大公國從32名躍升第一

延伸閱讀

秘魯警方在保溫袋查獲木乃伊 外送員稱「精神女友」、但專家說出真相

秘魯警方在保溫袋查獲木乃伊 外送員稱「精神女友」、但專家說出真相
歐元核心通膨率 上月創紀錄飆升

歐元核心通膨率 上月創紀錄飆升
俄戰機墜毀在烏邊界附近 初步認定技術性故障導致

俄戰機墜毀在烏邊界附近 初步認定技術性故障導致
3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力