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月球探索新時代來臨 歐洲太空總署考慮設「月球時間」

編譯徐榆涵／即時報導
歐洲太空總署（ESA）日前發聲明指，太空組織正在考慮在月球設月球時間。（取材自歐洲太空總署官網）
歐洲太空總署（ESA）日前發聲明指，太空組織正在考慮在月球設月球時間。（取材自歐洲太空總署官網）

月球探索的新時代正在興起，歐洲太空總署（ESA）日前發布聲明，太空組織正在考慮如何在月球上「計時」，由於未來十年計畫進行數十項月球任務，團隊需要相互聯繫，並設定一套獨立於地球的定位系統，因此這個世代將需要自己的「月球時間」。

歐洲太空總署27日於官網發布聲明指，制定新的月球時間是統一月球通信和導航服務的其中一環，太空組織正在考慮如何在月球上進行計時。

歐洲太空總署表示，截至目前為止，每一次的月球任務，都是按照地球的時間尺度進行，但隨著月球表面繞行太陽的變化，地球時間並不是執行月球任務的長久之計。

歐洲太空總署導航工程師喬丹奴（Pietro Giordano）透露，國際間的太空組織已經決定共同為此目標努力，但存在一些重大障礙，尚不清楚是否應該由單一組織負責設置和確認月球時間正常運行，以及月球時間是否應該獨立設置，又或是與地球保持同步。

有關如何計算月球時間面臨技術問題，像是月球上的時鐘每天比地球時鐘快56微秒，也就是百萬分之一秒。而月球時間的準確度則是和時鐘在月球的所在位置有關；此外，因為月球的環境會影響聲波傳遞的方式，時鐘在月球上的滴答聲也和地球不同。

太空 喬丹

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